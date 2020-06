Zrno: Koronavirus, prezidentské volby a jak si Poláci vyjednali v unii balík | info.cz

O minulém víkendu padl v Polsku rekord počtu prokázaných infekcí – stoupl celkem o 1151 osob. Znamená to, že epidemie sice neochromila zdravotnictví, avšak její ohniska se nadále vyskytují. Začala poslední fáze uvolňování ekonomiky a společenského života. Otevřela se kina, bazény, posilovny a dětské herny. Lze také pořádat svatby a shromáždění do 150 osob. Ožily restaurace, dokořán se otevřely dveře kostelů. Otázkou však je, zda uvolnění nenastalo příliš brzy – píše centropravicový deník „Rzeczpospolita“. Premiér Mateusz Morawiecki však ujišťuje, že Polsko je v boji proti koronaviru nesmírně úspěšné a že otcem tohoto úspěchu je ministr zdravotnictví Lukasz Szumowski.

Nejnižší pokles HDP v EU

V politicko-hospodářském listu „Dziennik Gazeta Prawna“ (DGP) čteme, že podle odborníků by vláda už měla uvažovat o tom, jak prostřednictvím nových projektů povzbudit ekonomiku a na co vydat prostředky, mimo jiné ty z unijních zdrojů. Stát se dnes podporou podnikatelů snaží zabránit hromadnému propouštění a pomoci firmám přestát nejobtížnější období. Ekonomové však upozorňují, že z hlediska udržování ekonomické rovnováhy je důležité, jak budou v nejbližších měsících vypadat investiční náklady. Jak zdůrazňuje v konzervativním týdeníku „Gazeta Polska“ Maciej Pawlak, vzhledem k tomu, že epidemie ještě zcela neskončila, návrat polské ekonomiky k normálnímu běhu nějaký čas potrvá. Podle prognóz Evropské komise bude mít Polsko za celý rok 2020 nejnižší pokles HDP ze všech unijních států. Neznamená to však, že situace je dobrá, pouze to, že si Polsko ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi vede poměrně slušně, zatímco boj s hospodářskou krizí nadále trvá.

Noviny píší také o „koronaprázdninách“, tedy o přípravách na léto za situace, kdy není jasné, kam a za jakých podmínek bude možné se vydat. Zatímco totiž mnohé unijní státy už otevírají hranice, Polsko dosud cizince na své území nepouští. „Doufám, že do konce června se v schengenském prostoru úplně obnoví svoboda pohybu“ –cituje „Rzeczpospolita“ unijní komisařku pro vnitřní záležitosti Ylve Johansson. Není však jasné, zda se tyto plány uskuteční, podle autorů článku je stále ještě nejbezpečnější počítat s tuzemskou dovolenou. Tím spíše, že k tomu – jak argumentuje konzervativní týdeník „Do Rzeczy“ – motivuje poměrně nízký počet případů nákazy a úmrtí v Polsku. Polský cestovní ruch bude chtít tento bezpečnostní aspekt využít, ukázat Polákům, ale také cizincům, že stojí za to strávit tuto letní sezónu u nás – zdůrazňuje autor článku.

Finiš kampaně

V posledních dnech kampaně se kandidáti vzájemně předstihují ve slibech a volebních heslech. Andrzej Duda reaguje na růst cen v rekreačních oblastech a slibuje tuzemský turistický voucher ve výši 500 zlotých na každé dítě. Podle prezidenta budou mít na bon nárok rodiny, které už dostávají podporu v rámci vládního programu „500 plus“. Krom toho prezident ohlašuje veřejné investice, které mají podpořit zachování zaměstnanosti. Hlavní soupeř Andrzeje Dudy – Rafal Trzaskowski – vstoupil do předvolebního klání jako poslední, kampaň vede vlastně teprve několik týdnů. Vedle výrazných hesel se tudíž soustředí na to, aby se stal všeobecně rozpoznatelným. Trzaskowského štáb ví, že jeden z hlavních problémů jejich kandidáta spočívá v omezení jeho popularity na velká města. Horší vyhlídky má na venkově, kde vede prim Duda – čteme v „DGP“. Boj o prezidentský post nevzdává ani novinář a televizní hlasatel Szymon Holownia. „Rzeczpospolita“ informuje, že Holownia na sebe upozorňuje novým heslem kampaně: „hlavou a srdcem“ a novou předvolební trasou. Kandidát zdůrazňuje, že jeho malá zkušenost s aktivní politikou znamená body navíc. Voliče to možná skutečně oslovuje – v průzkumech zaujímá třetí místo.

Polsko v Evropské unii

Na stránkách týdeníku „Do Rzeczy“ vysvětluje ministr pro evropské záležitosti Konrad Szymański, co se děje na linii Varšava-Brusel. Zdůrazňuje, že Polsko bude jedním z hlavních beneficientů nejen v případě nového unijního rozpočtu, ale také nového evropského fondu obnovy. „Konstatovali jsme proto, že návrhy Evropské komise jsou dobrým východiskem pro další vyjednávání“ – vysvětluje Szymański. Dodává však, že poměrně dobrý stav polské ekonomiky a úspěchy vlády neznamenají, že Polsko už je v bezpečí. „Zvládáme situaci dobře, to však neznamená, že jsme na stejné úrovni jako bohaté západní státy, které nepromarnily poválečná léta. Situace, v níž objektivně chudší země financují rozvoj zemí objektivně bohatších, zvlášť v přepočtu na hlavu, by byla politicky neobhajitelná“ – dodává politik.

O iniciativách unijních orgánů mluví v konzervativním týdeníku „Sieci“ také europoslanec vládnoucího Práva a spravedlnosti prof. Zdzislaw Krasnodebski. Jak zdůrazňuje, silné národy dnes prostřednictvím unijních institucí prosazují svou vlastní politiku. „Plán na záchranu evropské ekonomiky ohlásili nejprve představitelé Francie a Německa, teprve potom se ozvala předsedkyně Evropské komise,“ připomíná Krasnodebski. „Komise začíná vykonávat politickou vůli, již nejdříve projevují dva nejsilnější státy. Stejně tak v oblasti politiky vůči Ukrajině je rozhodující normandský trojúhelník sestávající z Berlína, Paříže a Moskvy. Evropská komise svítí odraženým světlem, tak jako Měsíc. Proto se ona tendence k nařizování a zásahům projevuje především vůči zemím, které jsou považovány za slabší“ – dodává poslanec.

Autor je šéfredaktor Konzervativních novin. Další jeho texty si můžete přečíst >>ZDE<<