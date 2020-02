Zrno: Lipovská, nepřítel lidstva aneb Nezamýšlené důsledky senátorské ofenzivy | info.cz

KONZERVATIVNÍ NOVINY | Aktuální největší nepřítel lidstva Hana Lipovská přes udatný odpor devatenácti senátorů prošla do druhého kola volby členů Rady České televize. Nepomohla tomu ani usilovná snaha senátora Hilšera klást otázky i po skončení časového limitu a to, že se následně urazil.

Lipovská oproti Hilšerovi působila jako ztělesnění důstojnosti, zatímco on sám ztělesnění pravdivosti starého hesla, že „hysterie není program“. Vlastně nikdo neudělal pro její volbu více, než právě Marek Hilšer, jak si toho všimli i poněkud chladněji uvažující liberální komentátoři (třeba zde a zde a samozřejmě doporučuji i rozhovor na DVTV).

Nuže, pokud si toho senátoři nevšimli, tak v určitých vrstvách společnosti sílí pocit odcizení mezi elitami a běžnou populací a dojem jakési přezíravosti a pohrdání směrem od elit. Je to pocit často přeháněný a celý konflikt oboustranně zbytečně vyhrocený, ale místo, aby ho senátoři mírnili, tak ještě přiložili pod kotel. Druhá strana samozřejmě okamžitě vycítila ohrožení a semkla se. Výsledkem je, že Hana Lipovská se hladce dostala do druhého kola.

Zároveň bojovníkům za Českou televizi jaksi unikly jiné postavy, které mají k ČT podobně kritický (a kritičtější) postoj jako Lipovská a zároveň jim chybí její konzervativní uměřenost. Namátkou Xaver Veselý (tam to je střet přímo osobní), ale i hokejista Jiří Šlégr nebo Petr Jedinák, který je asistentem poslance SPD Radka Rozvorala. Silným kritikem České televize je i bývalý ředitel zpravodajství ČT Roman Bradáč. Ale ne… devatenáct senátorů (plus „staří známí“ jako Tomáš Halík) si vybralo za terč Hanu Lipovskou.

Vlastně mi to je docela líto. Marek Hilšer by mohl být tím typem liberálního politika, se kterým se někdy shodnu a někdy ne, ale se kterým si přece nemusíme jít po krku. Není ani fašista, ani komunista, ani nějaký zuřivý progresivista. Jen je (bohužel) trochu paranoidní. Nevím, v jakém paralelním vesmíru žije, ale jestli si mám vybrat mezi dvěma variantami, jak byla Hana Lipovská Českou biskupskou konferencí nominována (za prvé: „chceme zničit Českou televizi, poradíme se s Václavem Klausem a PPF a ejhle, je tu Lipovská“ a za druhé: „proboha, zase nějaká volba, kde máme nějakého katolíka a intelektuála, aby byl příčetný…“), tak vsadím všechny své boty, že to byla varianta dvě.

Hilšerovo usilovné trvání na variantě jedna mu samozřejmě umožňuje bojovat z pozice morální převahy za zachování současné České televize proti temným silám, které složitou konstrukcí pospojoval s PPF (Hana Lipovská spolupracovala s Institutem Václava Klause – PPF platí Institut Václava Klause a zároveň tato společnost koupila TV NOVA – Lipovská je koněm PPF, který se chce zbavit ČT – Lipovská zničí ČT). Jen by možná stálo za to ho upozornit, že ředitel té současné ČT, za kterou Hilšer tak bojuje, se jmenuje Petr Dvořák, jenž a) pracoval pro PPF od roku 1993, b) byl ředitelem TV NOVA, c) od roku 2011 řídí ČT ke spokojenosti liberálních senátorů…

Vyšlo v Konzervativních novinách, zveřejňujeme se souhlasem redakce