Zrno: Pochod pro život aneb jak krajní levice protestovala proti tradiční rodině | info.cz

Pochod je také takovým příjemným konzervativním setkáním. Tradičně na něm nechybí třeba Marek Benda či Pavel Bělobrádek, objevil se také Tomáš Zdechovský, kvůli pohřbu se omluvil Marek Výborný. Já jsem se na Klárově, odkud Pochod po rodinném programu vyrážel, potkal se Sašou Vondrou. Čím je starší, tím je konzervativnější, ostatně loni na Pochodu mluvil. Nešli jsme v průvodu dlouho, když nastal tradiční folklór krajní levice – pokus pochod zablokovat.

Zdá se, že nepomohlo ani to, že se snahy Hnutí pro život o pomoc matkám se třetím dítětem zastala dokonce i Saša Uhlová v levicovém A2larmu. Mladší a radikálnější soudruzi z nejrůznějších „kolektivů“ (jak si s oblibou říkají) chtěli akci. Několik desítek se jich pokusilo přehradit most, policie je ale asi po patnácti minutách vyvedla. Když jsme je míjeli, prohodil Saša trefnou poznámku: „Když se na ně podívám, tak tady v průvodu jsou ty lidi prostě nějak hezčí…“. A nutno dodat, že zpívající dívky, holčičky rozdávající perníčky a rodiny s dětmi působily minimálně tak nějak pozitivněji, než ti věčně protestující a pořád něčím krajně rozhořčení krajní levičáci. Člověk se nicméně musí jejich nasazení obdivovat. Takový Petr Doubravský stihne chodit na gymnázium, blokovat Pochod pro život a ještě organizovat páteční stávky středoškoláků za klima…

Od viceprezidentky Hnutí pro život Zdenky Rybové se za chvíli dozvídáme, že z několika desítek protestujících tvoří většinu přátelská pomoc soudruhů z Německa. Ostatně i proto se nejspíše skandovalo jen anglicky, se silným německým přízvukem… Transparenty byly ovšem v češtině i němčině.

Naštěstí němečtí soudruzi nepřivezli i zvyky tamní krajní levice, jak je mohl před několika lety poznat třeba Hamburg. Vzduchem nelétalo ani kamení ani Molotovy koktejly, nic nehořelo, sklo se nesypalo, protestující se nechali policií odtáhnout… Pořád to u nás ještě jde. Kardinál Duka jim pak na Václavském náměstí německy vzkázal „Vaše revoluce není naše revoluce!“. Omezilo se to prostě na trochu překřikování a souboj transparentů typu „Tradiční rodina není cool“ s „Mít bráchu je cool“. Jen kvůli tomu musela Policie vyčlenit desítky mužů, vozidla, techniku… Co nás čeká dále? Protestující dívka s plakátem „Nevěřím v Boha a národ“ dunící techno z protestujících reproduktorů a vedle kdosi v masce Duky ještě vykřikuje nějaké sprosťárny o prznění chlapečků v církvi.

Naštěstí se nenašel žádný horkokrevný katolík, který by to nenesl sportovně a jednu mu vrazil. I tak musela být kvůli hrozbě podobných incidentů na pochod najata i ochranka, protože co kdyby… na takových záběrech by si média smlsla a co jim přecházelo, by už nikdo neřešil. I tak bylo reportování docela vtipné. Prahou projde 10 000 lidí, proti nim demonstruje asi padesát, z toho většina z Německa, ale třeba v České televizi dostaly obě strany hezky „spravedlivě“ stejný prostor.

Ale zpět k Pochodu… Mezitím se objevují další známí. U Karlova mostu kolem nás proběhla vždy energická bývalá poslankyně TOP09 a nynější kandidátka do Evropského parlamentu za KDU-ČSL Nina Nováková. Tentokrát výjimečně bez letáků proti Istanbulské smlouvě, které má obvykle vždy při sobě. U Národního divadla se připojuje Lucie Sulovská, komentátorka týdeníku Echo. To už jsme ale na Václavském náměstí, kde jsme trochu show pro turisty. „Kolektivy“ si nachystaly ještě jedno překvapení, zhruba v půlce si čtyři holky stoupnou na sokl při vstupu do metra a do megafonu nás školí o lásce k bližnímu. Jen zase tak trochu… zaťatě. Někdo z davu jim odpovídá „Pojďte radši s námi“.

Ale to už jsme „u koně“, kde promlouvá režizér Jiří Strach a kardinál Duka, kterému už ze samého zdravení účastníků určitě málem upadla ruka. Připomněl mimo jiné oběti nedávného velikonočního masakru na Srí Lance. Zazpívá se svatováclavský chorál (jeden by vždycky zapomněl, jak je dlouhý…) a státní hymna a jde se. Mimopražští na vlaky a autobusy, ti šťastnější ještě někam na pivo. Zase za rok.

