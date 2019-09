Zrno: Posedlost klimatických aktivistů aneb Proč potřebujete někam letět…? | info.cz

Konkrétní řešení Greta samozřejmě nenabídla. Prý máme sledovat vědecký konsensus. Jenže tak to opravdu není. Ano, klima se mění a může za to CO2, co s tím je ale otázka výsostně politická. Půjdeme cestou postupnou nebo radikální? Budeme investovat do těch či oněch technologií? Snížíme si ve jménu záchrany planety životní úroveň o desetinu nebo o třetinu? Každé rozhodnutí má své vítěze a poražené, protože zdroje nejsou nekonečné. Uznat tuto prostou pravdu ale vyžaduje trochu méně fanatismus a trochu více realismu.

Možností jak reagovat na změny klimatu je spousta: od masivního zalesňování (třeba pomocí vojenských letounů dříve určených k plošnému zaminování území), přes lepší zadržování vody v krajině až po nahrazení hovězího koninou (není to taková fantasmagorie, jak se zdá, posuďte sami…). Nic z toho není tak jednoduché, protože ekosystém není jednoduchý. Takže sázet stromy ano, ale zase ne moc, protože potřebujeme i pastviny, meze, orchidejové louky, písčiny a křovinaté stráně atd. Ale těmito detaily se mnozí aktivisté stejně nezabývají…

Jsou většinou posedlí jediným aspektem: produkcí CO2. Ale jen v rámci vyspělého světa, především Evropy. A v rámci boje s CO2 věnují asi tak devadesát procent energie boji s osobní dopravou. V případě Evropy je to obzvláště vtipné, protože Evropa má na globální emisi CO2 podíl asi deseti procent, z toho doprava tvoří asi čtrnáct procent (a z ní ta osobní tvoří opět výrazně menší část). Auta jsou ale jakýmsi všudypřítomným symbolem zla, starozákonním kozlem, na kterého naložíme naše hříchy. Jenže kdyby šlo jen o auta…

Potíž je, že nežijeme ve středověku, kdy byl akční rádius devadesáti procent omezen zhruba schopností dojít někam za den pěšky. Lidé se potřebují pohybovat z bodu A do bodu B. Ostatně i sami klima aktivisté cestují. Buď vlakem nebo snad nejlepší jachtou ve své kategorii jako Greta, případně (to většina) letecky. Taková „německá Greta“ Luisa Neubauer, autorka věty „létání musí zdražit“ stihla podle svého instagramu za poslední tři roky Indonésii, Británii, Švédsko, Kanadu, Maroko nebo Čínu. Jak to tedy udělat, aby se létalo co nejméně, ale někdo přece jen létat mohl? V zásadě tu jsou dvě řešení. Jedno je létání zdražit, takže létat budou jen bohatí. Ostatně už nyní směřuje ekologická politika primárně proti chudým vrstvám – levice jakoby zapomněla, že kdysi vznikla právě kvůli zlepšení údělu chudších vrstev (ponechme stranou, jak se jí to podařilo). Druhá varianta je osvědčený sovětský model. Připomeňme, že v SSSR jste si po většinu existence nemohli koupit jen tak jízdenku do místa mimo své bydliště. Pokud jste někam potřeboval, nahlásil jste to vedení kolchozu či svého podniku, ten žádost prostudoval, a pokud ji shledal oprávněnou, jízdenku a potřebné povolení vám vydal. Už ty posudkové komise úplně vidím…

Vyšlo na Konzervativních novinách

