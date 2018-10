INFO.CZ spouští ve spolupráci s Komerční bankou speciál, který vás naučí hospodařit s penězi

Úroveň finanční gramotnosti v Česku je stále jen velmi průměrná a v posledních letech se nijak nelepší, ukazují pravidelné průzkumy České bankovní asociace. Naší snahou je přispět k pozitivní změně. Přispět k tomu, aby lidé od bank dostali za své peníze co nejvíce a aby se nenechali nachytat finančními šmejdy.

Chceme přispět k tomu, aby v Česku ubylo exekucí i dluhových pastí, které do nich vedou. Statistiky jsou alarmující - v exekučním řízení je nyní každý desátý dospělý Čech a stav se spíše horší, než aby se lepšil - jen za poslední rok přibylo dalších 31 tisíc případů. V sérii článků, které jsme připravili s jednou z největších bank v zemi, proto ukážeme na rizikové a nezodpovědné chování finančních institucí i spotřebitelů, kterého byste se měli vyvarovat.

Doufáme, že si naše texty najdou široké publikum finančních nováčků i zkušených bankovních veteránů. Budeme se věnovat základním i pokročilým tématům a zaměříme se na reálné a palčivé problémy, které Čechy podle statistik skutečně nejvíce trápí.

Ukážeme například, jaká prostá pravidla dodržovat, abychom minimalizovali riziko krádeže bankovní karty a co dělat, pokud už k ní dojde. Zda má smysl si kartu pro takový případ pojistit a zda vám banka vyplatí náhradu v případě, že jste měli v peněžence poznamenaný PIN. Doporučíme, jak platit bance za její služby co nejméně peněz, ale zároveň nenachytat na nabídky se skrytými poplatky. V sekci věnované investicím pak radíme, jak jednoduše rozmnožit peníze. Češi jsou totiž s investicemi oproti okolním zemím stále pozadu, obávají se, že na ně nemají peníze, ani znalosti. Jak si ukážeme, je to pouze o mýtus.

Dobré čtení!