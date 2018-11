Češi začínají pravidelně investovat. Do podílových fondů vložili už téměř půl bilionu

Mizivé zhodnocení peněz na běžném či spořicím bankovním účtu a dobrá ekonomická situace motivují stále více Čechů, aby začali s investováním. Mezi ideální finanční produkt pro nováčky patří zejména investice do podílových fondů, které v posledních letech výrazně rostou.

Dříve panoval mýtus, že pro úspěšné investování je třeba dennodenně pečlivě sledovat vývoj na fi nančních trzích a k tomu si ještě předplatit deník Financial Times. To pochopitelně není pravda. Kvůli tomu, abyste začali investovat do jednoduchých investičních produktů, jako jsou právě podílové fondy, rozhodně nemusíte být odborník na finanční trhy. Data ukazují, že největší překážkou jsou si lidé sami — tím, že investovat vůbec nezačnou.

Podle bankovních expertů jsou podílové fondy tím nejvhodnějším finančním produktem pro investory-nováčky. Vynikají totiž svou nenáročností na odborné znalosti finančních trhů i svou finanční dostupností — u vybraných bank lze takto investovat už pár stokorun měsíčně. Pokud si ovšem zvolíte dostatečně dlouhý investiční horizont, můžete se i při malém vkladu dostat během let na milionové částky.

Podílové fondy představují formu kolektivního investování, kdy velká skupina investorů svěří své peníze profesionálnímu správci, který se o ně stará podle předem definované investiční strategie. Tím, že správce investuje peníze mnoha podílníků, má větší a efektivnější možnosti, než pokud by se staral o prostředky pouze jediného investora. Fondy se dělí podle aktiv, do kterých investují. Existují tak například fondy akciové, komoditní, dluhopisové nebo mezi Čechy nejoblíbenější smíšené.

Mezi hlavní výhody investic do podílových fondů patří zejména jejich jednoduchost, možnost investovat i velmi nízké finanční částky, diverzifikovanost portfolia i vysoká likvidita — své peníze máte v případě akutní potřeby téměř okamžitě k dispozici. Mezi další plusy patří také bezpečnost a transparentnost fondů.

Podílové fondy jsou stále oblíbenější. Investuje do nich každý sedmý Čech

Data ukazují, že Češi stále více přicházejí na chuť pravidelnému investování. To je většinou výhodnější než větší jednorázová investice, protože při jednorázovém nákupu hrozí riziko, že nakoupíte podílové listy v nevhodnou dobu. Tedy v situaci, kdy je trh na svém vrcholu a začíná klesat. Pravidelné investování toto riziko přirozeně rozkládá. Tím, že nakupujete za určitou částku pravidelně, totiž průměrujete nákupní cenu a jste schopni eliminovat krátkodobé výkyvy trhu. Díky pravidelnému investování se lidé navíc učí pravidelně odkládat určitou sumu peněz a dodržovat investiční záměr.