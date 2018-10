Podílové fondy nabízí často zajímavé zhodnocení. Nabízíme pár tipů, abyste skutečně vydělali

Přemýšleli jste například, jak svým dětem zainvestovat do vzdělání, nebo jak si vytvořit ekonomickou rezervu do důchodu? Se současnou nabídkou podílových fondů na trhu si vyberete investici podle svých potřeb.

Většina nabízených fondů umožňuje provádět investice i opravdu drobným investorům. Kroky na cestě k úspěchu jsou dodržení doporučeného investičního horizontu a pravidelnosti investované částky. Nemusíte čekat, až budete mít na účtu balík peněz na životní investici. Pravidelnými investicemi se investorem může stát téměř každý bez ohledu na výši svých úspor, začít lze už od několika stokorun měsíčně.

Pokud se držíte doporučených rad, stane se pro vás časem investování rutinní záležitostí jako třeba běžná denní hygiena nebo nákup v obchodě. U investování do fondů platí, že investor svěřuje správci fondu peníze, aby mu je co nejlépe zhodnotil. Portfolio manažeři u podílových fondů obvykle zvažují desítky až stovky společností, které potenciálně mohou do portfolia fondu vložit, a portfolio samotné se pak nejčastěji skládá z desítek firem. Obecně také platí, že čím déle investujete, tím menší bývá pravděpodobnost dopadu případného kolísání trhů na vývoj vašeho portfolia.

Uspěchaná doba a moderní vymoženosti si žádají jednoduchá a zároveň spolehlivá řešení. Být online je dnes chápáno jako běžná součást našeho každodenního života a vyřídit si potřebné záležitosti prostřednictvím počítače nebo mobilu je samozřejmostí. Vstup do podílových fondů lze dnes často vyřídit online, kde si lze z nabídky mohou vybrat odvážnější investoři i konzervativnější začátečníci. Zadáním v internetovém bankovnictví lze jednoduše nákupním pokynem získat podílové listy na vámi zvolený otevřený podílový fond.

Výnosy z podílových fondů nabízejí i zajímavé daňové zvýhodnění, pokud podnik nebo fyzická osoba drží podílové listy po dobu delší než 36 měsíců od data nákupu. V případě potřeby můžete kdykoli požádat investiční společnost jako obhospodařovatele fondu o zpětný prodej podílových listů. Za sjednání nebo vypovězení podílového fondu je mnohdy účtován vstupní nebo výstupní poplatek.

Pokud před sebou máte investiční horizont patnácti let, kdy můžete odkládat například na přilepšení k penzi, můžete uvažovat o investování části peněz do rizikovějších akcií, i pokud se jinak držíte spíše při zdi. Investiční riziko můžete do určité míry snížit pravidelným investováním či právě délkou investice.