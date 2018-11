Přijde vám úrok na spořicím účtu příliš malý? Existují i jiné možnosti

Když už Češi někam investují, je to nejčastěji právě do podílových fondů. Podle průzkumu společnosti Ipsos jim totiž dává přednost 38 procent lidí. Velkou výhodou tohoto typu investice je totiž její nenáročnost — stačí vám k ní třeba jen pár set korun měsíčně. Odborníci se shodují, že právě podílové fondy jsou ideální start do světa investic. Vyvrací hned dvě největší obavy Čechů z investování — totiž že na investice nemají peníze a že je to celé příliš složité. Většina českých bank však umožňuje investovat do podílových fondů již od pár stokorun měsíčně a o odborné detaily se — pokud nechcete využít online sjednání produktu — postará investiční specialista v pobočce vaší banky.

Podílové fondy jsou stále oblíbenější. Investuje do nich každý sedmý Čech

Návštěva bankovního poradce v bance je ideální způsob, jak do světa podílových fondů vstoupit. Bankéř s vámi na úvodní schůzce probere vaše preference — například jaký je váš postoj k riziku a na jak dlouho chcete investovat. Obecně platí, že čím větší je riziko, tím vyšší je i případný zisk, a naopak. Například akciové investiční fondy jsou tedy rizikovější než fondy dluhopisové, ale na druhé straně by mohly více vynášet. Mezi Čechy nejoblíbenější smíšené fondy jsou na půli cesty — nabízejí velmi dobré zhodnocení za přijatelnou míru rizika.

Které podílové fondy Češi preferují nejvíce?autor: INFO.CZ

Co se týče investičního horizontu, platí u podílových fondů jednoduchá úměra — čím delší období, tím lépe. Podílové fondy nejsou v žádném případě běh na krátkou trať a odborníci do nich doporučují investovat alespoň po dobu několika let. Právě tak z nich získáte co nejvíc. Nemusíte se však bát, že v případě potřeby nebudete mít „kam sáhnout“. Podílové fondy patří mezi velmi likvidní investici, a pokud si to budete přát, můžete mít své peníze poměrně rychle k dispozici.

Na co je dobré si dát v případě podílových fondů pozor? Zejména je důležité ověřit si, že máte spolehlivého a férového obchodního partnera, kterému zcela důvěřujete. Jak již bylo řečeno, podílové fondy jsou běh na dlouhou trať, a proto je výběr vhodné a stabilní banky nadmíru důležitý.

Odborníci rovněž tvrdí, že velkou překážkou jsou si často sami lidé — a to tím, že investovat vůbec nezačnou. Při pravidelném investování přitom není třeba vyčkávat na nejlepší chvíli k nákupu — vyplatí se jednoduše začít co nejdříve. A poslední rada od zkušenějších investorů zní: držte se svých plánů. Nemá smysl nechat se znervóznit mírným poklesem ceny portfolia — jedná se o přirozený vývoj na trhu, který zkrátka někdy roste a někdy klesá. Rozhodující je dlouhodobé měřítko a v něm byste měli vydělat.