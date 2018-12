Tematické investování identifikuje zdroje růstu a výnosů

Také chcete investovat do perspektivních oborů, které vám mohou zajistit nadstandardní výnos? Přesně tak uvažují někteří správci investičních fondů, kteří rovněž hledají sektory s nenahraditelným a nadějným potenciálem, tedy sektory se schopností nadprůměrného růstu a vysokých zisků. Do této promyšlené strategie se můžete zapojit i vy prostřednictvím tzv. „tematického investování“.

Tematické investování se zaměřuje na perspektivní obory

„Globalizace obchodu, technologické inovace, demografické trendy a změny životního prostředí ovlivňují a mění zaběhnutý řád našeho světa. Zároveň tyto změny poskytují zajímavé investiční příležitosti, neboť existuje celá řada sektorů a společností, které naplno těchto změn využívají nebo je dokonce vytvářejí. V Amundi jsme tyto sektory a jednotlivé společnosti identifikovali a přinášíme našim klientům možnost investovat do těchto firem prostřednictvím tematického investování,“ uvedl Pavel Hoffman, náměstek generálního ředitele Amundi Czech Republic, odpovědný za Marketing a prodej prostřednictvím KB.

Tematické investování je určeno pro investory, kteří chtějí dosáhnout vyššího zhodnocení, než jaké nabízejí světové akciové trhy, a zároveň jsou ochotni akceptovat v krátkém období nižší výkonnost těchto investic oproti trhu. Jsou připraveni odložit své prostředky na horizont minimálně 5 let a akceptovat zvýšené riziko investice spojené s investováním do akciových fondů.

Na třech konkrétních příkladech vám nyní ukážeme, proč byste se měli o tematické investování zajímat i vy.

Voda má větší hodnotu, než si myslíte

Již několik let se hovoří o tom, že jedním z globálních problémů může být nedostatek vody. Letošní léto (ale i předchozí roky) nám ukázalo, že i v České republice je dostatek kvalitní vody aktuálním tématem. Investoři, kteří hledají zajímavé možnosti, kam umístit své volné finanční prostředky, by rozhodně měli o „investici do vody“ uvažovat. Voda jako komodita je bezpochyby dlouhodobé investiční téma. Lze očekávat, že výkonnost akcií firem, které podnikají v oblasti vody (infrastruktura, technologie, síťové služby apod.), bude překonávat světové akcie, proto pro vás může být investiční fond KBI Water Fund zajímavou příležitostí ke zhodnocení úspor.

Tržby firem zaměřených na seniory nadprůměrně rostou

Lidé ve věku nad 50 let disponují podle statistik největším bohatstvím, které si chtějí náležitě užít. Tento trend je patrný ve všech hlavních západoevropských zemích, Severní Americe, Austrálii a stále zřetelnější je a bude i v dalších ekonomikách, jako například v Číně. Navíc podíl starší generace na celkové populaci neustále roste a bude i nadále narůstat.

Je proto přirozené, že tržby a zisky společností zaměřených na věkovou kategorii 50+ rostou historicky vyšším tempem, než je průměrný růst celého trhu. Příkladem fondu zaměřeného na tento sektor je CPR Global Silver Age.

Investice do světa zítřka

Převratné inovace jsou fenomén, který není závislý na ekonomických podmínkách či tržních změnách. Jedná se o změny, novinky, které jsou natolik revoluční, že se stávají běžným standardem. CPR Global Disruptive Opportunities nabízí možnost investovat do akcií firem, které mění pravidla hry díky převratným inovacím (například Google). Tyto firmy definují nové pracovní postupy, výrobní a komunikační procesy ovlivňující náš životní styl a spotřební návyky. Podle statistik roste ziskovost firem, které jsou spojeny s převratnými inovacemi, až třikrát rychleji oproti trhu. V portfoliu fondu najdeme akcie firem, jejichž činnost je spojena s digitálními technologiemi, robotizací a automatizací, zdravotnictvím a obnovitelnými zdroji. Investujte dnes do světa zítřka a využijte převratných inovací měnící náš každodenní život.

Amundi je největší správce aktiv v Evropě s aktivy pod správou v hodnotě 1,46 bilionu eur (k 30. 6. 2018).

