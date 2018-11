Ceny nájmů v česku prudce rostou. Řešením může být stěhování do vlastního

Ceny nájemních bytů po celém Česku prudce rostou. V závěru loňského roku se meziročně zvýšily o téměř 14 procent a jejich růst se podle odborníků nezastaví ani v letošním a příštím roce. Ideálním řešením situace je tak pro mnoho lidí hypotéka a stěhování do vlastního.

Konečně přestat platit za nájem cizího bytu a namísto toho investovat do vlastního. To je sen mnoha Čechů, kterým rostoucí nájmy komplikují jejich životní situaci. Právě pro ně je hypotéka ideálním řešením. Úvěr jim dokáže pomoci i v jiných případech, než jen při nákupu nemovitosti. Hypotéku lze totiž využít i pro refinancování, výstavbu vlastního domu, u majetkového vyrovnání nebo třeba při rekonstrukci a modernizaci nemovitostí.

Zajímavým způsobem využití hypotéky pak pro mnoho lidí může být nákup nemovitosti a její následné pronajímání. Byt či dům si na sebe v některých regionech dokáže vydělat už po několika letech a poté už na váš účet chodí jen renta

Nejde však o zcela bezpracný zisk, najít toho správného a spolehlivého nájemníka není vždy úplně jednoduché. To samé však platí i při hledání spolehlivé a férové banky. Hypotéka je totiž běh na dlouhou trať a důvěra ve vaši finanční instituci by tak měla být jedním z hlavních pilířů vašeho rozhodnutí při koupi nemovitosti.

Průměrné měsíční nájemnéautor: INFO.CZ

Dobré banky k hypotékám často nabízejí i něco navíc. Kromě sražení všemožných poplatků na naprosté minimum například i úvěr až do výše 400 tisíc korun, který můžete využít podle svého uvážení. Třeba na vybavení vašeho nového bytu. Navíc pokud si pořídíte i některé další finanční produkty banky, jako je například životní pojištění, banka vám sníží už tak nízké úrokové sazby. Ty budou podle odborníků v příštích měsících a letech růst, zatímco během letošního podzimu se pohybovaly pod tříprocentní úrovní, na konci letošního roku by ji mohly podle odhadů již překonat. Na konci roku 2019 by pak podle odborníků měla nabídková úroková sazba dosáhnout dokonce čtyřprocentní hranice.

ČNB opět zpřísnila pravidla pro hypotéky

Česká národní banka od října ztížila podmínky pro poskytování hypoték a aktuálně by tak výše půjčky na bydlení neměla překročit devítinásobek ročního čistého příjmu žadatele a měsíční splátka 45 procent jeho měsíčního příjmu. Banky však tato pravidla mohou v pěti procentech odůvodněných případů zmírnit.