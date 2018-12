Češi jsou zodpovědnější, déle studují podmínky úvěru, ukázal průzkum. Šetří tak peníze

Jde o dobrou zprávu ze které vyplývá, že lidé jsou stále zodpovědnější. Zatímco v letech 2014 a 2016 věnovalo studování podmínek úvěru aspoň hodinu svého času kolem 28 procent lidí, aktuálně to je podle průzkumu mezi 500 respondenty už více než třetina. I přes patrný pokrok si však třetina lidí vyhradí na přečtení podmínek úvěrové smlouvy stále maximálně jenom pět minut svého času.

Důvodů, díky kterým jsou Češi ve vztahu k finančním institucím stále zodpovědnější, je více. Na pozitivním výsledku se však především podepsalo postupné zjednodušování a zkracování úvěrových smluv finančními společnostmi v posledních letech. Podle průzkumu si velmi výrazně polepšili lidé okolo šedesáti let, kteří jsou podle průzkumu nejzodpovědnější ze všech věkových skupin. Déle, než hodinu studuje úvěrové podmínky 40 procent z nich. V roce 2016 přitom patřili mezi nejhorší, byla jich jen zhruba čtvrtina. Mezi zodpovědnější se podobně jako předloni zařadili mladí lidé ve věku do 26 let. Naopak Češi ve středním věku za nimi poměrně pokulhávají a déle, než hodinu času věnuje smlouvám jen 27 procent z nich.

Ačkoli proti minulým letům ubylo lidí, kteří se smlouvami takřka nezabývají, stále třetina Čechů věnuje čtení podmínek maximálně pět minut času. Za tak krátkou dobu ovšem nezvládne prostudovat úvěrovou smlouvu ani odborník, natož laik. Pokud se člověk nechce zabývat smluvními podmínkami nebo jim nerozumí, měl by o to větší pozornost věnovat volbě ověřeného poskytovatele úvěru a zeptat se na jeho reference lidí ve svém okolí. Mnoho společností zároveň zveřejňuje na webových stránkách své závazky ke klientům, které budou za všech okolností plnit.

Data rovněž ukázala, že průhlednost podmínek úvěru je pro Čechy klíčová. Podle poloviny respondentů by měla být ideální půjčka především transparentní, pro 43 procent by měla být hlavně levná, zbytek považuje za nejdůležitější rychlost získání peněz. Zásadně se však liší postoje lidí v závislosti na jejich vzdělání. Většina lidí se základním vzděláním či výučním listem preferuje cenu úvěru a transparentnost je nejdůležitější jen pro 36 procent z nich. Mezi vysokoškolsky vzdělanými Čechy je situace úplně opačná a transparentnost považují za klíčový faktor téměř dvě třetiny.

O důležité roli transparentnosti svědčí i fakt, že dvě třetiny lidí úvěrům a jejich podmínkám nerozumí. Asi 80 procent lidí si je schopno sice spočítat, kolik za úvěr skutečně zaplatí, tím ale většinou jejich povědomí končí. Pozitivní je alespoň to, že se až na výjimky snaží lidé o úvěru poradit s někým, kdo se v problematice orientuje. Vedle rodiny a přátel existuje řada dalších cest, jak bezplatně získat více informací. Ve většině měst fungují různé neziskové organizace, a i sami poskytovatelé spouštějí vedle klasických zákaznických linek nové kanály jako online chat, na kterém jsou k dispozici vyškolení specialisté.