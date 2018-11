ČNB opět zpřísnila pravidla pro hypotéky

Česká národní banka (ČNB) od začátku října zpřísnila požadavky pro poskytování hypoték. Nově lidé mohou získat úvěr na bydlení jen ve výši devítinásobku ročního platu a splátky zároveň nemohou být vyšší než 45 procent jejich měsíčního příjmu. Podle prvních odhadů nové podmínky znamenají stopku pro asi pětinu zájemců o hypotéku. Co dělat, pokud patříte mezi zmíněných 20 procent?

Někteří odborníci vidí nová pravidla pro hypotéky jako sklenici napůl prázdnou, jiní jako napůl plnou. Na jedné straně na nové hypotéky dosáhne méně lidí, podle předběžných odhadů až o 20 procent. Na straně druhé se jich však také méně dostane do problémů se splácením. Ty by mohly přijít zejména se zhoršením ekonomických podmínek a lidé, kteří nyní na hypotéku nedosáhnou, by tak žili na hraně.

Co ale dělat, když patříte mezi zmíněnou jednu pětinu lidí, kterým nová pravidla zkomplikovala život? Například tím, že jste plánovali získání hypotečního úvěru, ale kvůli novým podmínkám již na původní částku nedosáhnete. „Lidé v takovém případě mohou hledat finanční výpomoc v rodině, případně u přátel. Situaci lze také řešit spoludlužníky a ručiteli,“ radí pro Blesk Bydlení Vladimír Staňura, hlavní poradce výkonného ředitele České bankovní asociace. Podle něj by však lidé měli být zejména odpovědní sami před sebou a nezatížit sebe a své rodiny splácením větší částky, než jakou si mohou dovolit.

Existuje ale i další cesta, jak se k nové hypotéce dostat. Banky totiž mají možnost v určitých případech nová pravidla překročit. „Banky mají možnost v oprávněných případech poskytnout až pět procent nových hypoték, které nová pravidla nemusí splňovat,“ argumentují odborníci. Proto i když nová pravidla ČNB na první pohled nesplňujete, není třeba zoufat. Místo toho zajděte do své banky a zjistěte, zda vám nenabídne nějaké řešení. Je však důležité zvolit si férovou a zodpovědnou banku, hypotéka je finanční produkt na desítky let, a proto je důležité uzavřít jej v bance, ke které máte naprostou důvěru.

Česká národní banka zpřísnila podmínky na hypotečním trhu již několikrát. Poprvé předloni na podzim, kdy bankám naznačila, že by neměly poskytovat hypoteční úvěry na celou hodnotu nemovitosti. V dubnu 2017 pak centrální banka doporučila neposkytovat hypotéky nad 90 procent ukazatele LTV (loan to value — poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) a rovněž omezit hypotéky nad 80 procent. Takových mohou banky poskytnout jen 15 procent.

Od ledna letošního roku pak ČNB bankám naznačovala, že považuje za vysoce rizikové, pokud splátka dluhu přesahuje 40 procent čistého měsíčního příjmu žadatele a pokud je celková výše dluhu vyšší než osminásobek čistého ročního příjmu.