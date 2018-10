Co dělat, když nemáte peníze na dovolenou? (Ne)sjednejte si půjčku

Půjčit si na dovolenou je holý nesmysl. Týden v ráji budete splácet několik měsíců, možná i let. Dobře si proto rozmyslete, zda se chcete kvůli pár dnům u moře stát dlužníkem, vždyť nezapomenutelnou dovolenou lze zažít i bez úvěru. Víte, jak na to?

Nemáte-li peněz nazbyt, pak je zapotřebí na dovolenou myslet už pár měsíců dopředu, a našetřit si na ní. Nejlépe začít tak alespoň rok předem, díky tomu budete mít dostatek času si naspořit potřebnou částku a nebudete si muset půjčit na dovolenou. Vhodné je ale mít představu o tom, kde a jak chcete léto strávit.

Chcete vyrazit k moři? Rádi byste vycestovali letecky, autem, nebo autobusem? Stačí vám na dovolené polopenze, nebo si chcete dopřát all inclusive? Na základě vašich požadavků si zjistěte už nyní, kolik stojí dovolená vašich snů, ať víte, kolik si budete muset každý měsíc odložit. Peníze si ukládejte bokem například do obálky nadepsané „dovolená“, na spořicí účet nebo do kasičky, kterou nelze rozdělat jinak než tím, že ji rozbijete.

Máte-li se spořením problém, pak volte takovou možnost, která vám neumožní peníze snadno vybrat a utratit! Na dovolenou si nesjednávejte podezřelé “rychlé” půjčky, místo nich zvažte kontokorent, nebo kreditní kartu. Co ale dělat, když na dovolenou chcete vyrazit ještě letos, a peníze vám chybí? Zvažte dovolenou po Česku. I naše země má co nabídnout, a to za mnohem nižší ceny než jsou ty v zahraničí. Jestliže si ale chcete ještě na podzim užít sluníčka a babí léto vám nestačí, pak volte to nejmenší zlo.

Půjčte si, ale jen bezpečně a v nezbytné výši. Zapomeňte tak na rychlé půjčky, které výrazně přeplatíte, a stejně tak se nepouštějte do spár nedůvěryhodných nebankovních společností. Ty jsou sice už pod kontrolou České národní banky, ale přesto jejich nabídkou není vhodné financovat dovolenou. Pár dní u moře vám může zajistit kontokorent, nebo úvěr z kreditní karty. Obě půjčky mohou být levným dluhem, pakliže je budete splácet řádně a včas. Za využití kreditky v bezúročném období nezaplatíte ani korunu navíc.

Na půjčku na dovolenou musíte mít peníze

I přestože existuje možnost půjčit si zcela bezplatně na dovolenou, neměl by dluh být samozřejmostí a sjednán bez rozmyšlení. Je nutné vědět, že budete mít na řádné splácení. V případě kreditní karty, musíte půjčku splatit do konce bezúročného období, které je obvykle nastaveno na 30 až 40 dní. U kontokorentu lze splácet úvěr déle, přesto ale do roka většina bank vyžaduje zůstatek na účtu dorovnat do nuly, tudíž kontokorentní dluh splatit.

Víte-li tak, že do měsíce dovolenou nestihnete splatit, raději volte tu alternativu, která vám dá více času. V neposlední řadě si půjčete jen tolik, kolik opravdu potřebujete. V žádném případě půjčenou sumu nenavyšujte kvůli suvenýrům, mnoha fakultativním výletům a atrakcím.