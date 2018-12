Dlužníkem se můžete stát, aniž byste o tom věděli. Vyvarovat se zbytečných nepříjemností je přitom jednoduché

Stačí totiž jen nepatrný zapomenutý poplatek, a jsme krůček od vážných problémů. Jak se vyvarovat zbytečných nepříjemností, kdy se stanete nevědomým dlužníkem? Je to jednoduché. Alespoň jednou za rok je vhodné si své případné dluhy ověřit v registrech dlužníků, nabádají odborníci.

Existuje hned několik situací, kdy se můžeme nevědomky dostat do dluhů. První z nich je, když se rozejdeme se zadluženým manželem nebo manželkou. Dluhy rovněž můžeme zdědit, nebo nás do nich může dostat potomek, který má na naší adrese napsaný trvalý pobyt. A mnoho lidí by možná ani nenapadlo, že se mohou zadlužit kvůli tomu, že si zařídí nový bankovní účet a ten starý zapomenou zrušit. Banka na tom starém stále strhává poplatky, žádné peníze tam však již nepřibývají.

Mezi další případy nevědomých dluhů patří třeba výpověď smlouvy s pojišťovnou, které jste zapomněli doplatit dlužné pojistné, zapomenutá pokuta, ručení za dávnou půjčku kamarádovi, nezadání trvalého příkazu při změně banky, změna trvalého bydliště, kvůli které vás nezastihla informace o dluhu, nebo ukradené či zfalšované doklady, na které si někdo půjčil.

Ověření dluhu ale není tak jednoduché

Díky tomu, že v naší republice nemáme jen jeden registr, ze kterého by bylo vše jasné, je třeba jich zkontrolovat více. První z nich je Solus, jeho členy najdeme mezi operátory, českými bankami a využívá ho například i energetický gigant E.ON. Pokud dlužíte někomu ze jmenovaných, určitě se v registru objevíte. Zjištění vašeho stavu sice není zadarmo, ale mít v těchto věcech pořádek se vyplatí. Dále existuje Bankovní registr klientských informací (BRKI) – ten využívají hlavně banky, které ověřují bonitu svých klientů. Potom je to Nebankovní registr klientských informací (NRKI) – ten je pro leasingové a úvěrové společnosti.

Kde odhalíte své dluhy zadarmo a hned?

U zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení a na dopravním podniku vám řeknou přímo na místě, jestli jste dlužníky. A nic nezkazíte ani tím, když se zastavíte na okresním soudu v místě svého trvalého bydliště a požádáte o výpis všech občanskoprávních řízení vedených na vaši osobu, dodávají odborníci.