Konsolidací úvěrů lze ušetřit tisíce. Lidé toho moc nevyužívají, přestože se není čeho bát

Sloučit několik úvěrů do jednoho a ušetřit tak až tisíce korun měsíčně umožňuje konsolidace úvěrů, tedy spojení několika půjček do jedné velké. Nabízí to většina bank i některé nebankovní společnosti. Tímto způsobem lze chytře snížit výši splátek a třeba i získat nějaké peníze navíc, lidé toho ale moc nevyužívají.

Z nedávného průzkumu České bankovní asociace vyplývá, že více než třetina domácností splácí dvě a více půjček. Právě jim by se konsolidace úvěrů, při níž by své závazky sloučily do jedné velké půjčky, vyplatila. Češi toho však využívají méně, než by mohli.

„Obecně Češi využívají konsolidaci svých, starých“ úvěrů méně, než by měli,“ vysvětluje pro INFO.CZ Pavel Zúbek z Komunikace Komerční banky. „Sloučit je přitom možné dva úvěry nebo třeba deset, a to spotřebitelský, kontokorent nebo úvěr z kreditní karty. Ve většině případů je výsledný nový úrok konsolidovaných úvěrů nižší a splácíte už jen jednu částku. Navíc lze při zřízení konsolidovaného úvěru získat ještě nějakou částku nad rámec stávajících úvěrů, kterou by klient jinak u banky nezískal.“

Sloučit více půjček do jedné velké se klientům ve většině případů vyplatí. Banky totiž u konsolidovaného úvěru často dokážou snížit úrokovou míru, a lidé tak nakonec zaplatí méně. Běžné také je, že si klienti dohodnou novou výši splátek podle svých možností a často tak měsíčně platí méně než dříve. Kolik přesně lze ušetřit, lze zjistit ještě před návštěvou samotné pobočky – banky na svých internetových stránkách nabízejí kalkulačku úvěru.

Mezi další pozitiva konsolidovaného úvěru patří to, že jde o jednoduchý a pohodlný proces. Ve většině případů se o všechny formality postará banka, která novou půjčku vyřizuje, a klient tak jen doslova ukáže na ty úvěry, které chce sloučit.

Konsolidovat několik menších úvěrů lze i jiným způsobem. V případě, že vlastníte nějakou nemovitost, můžete využít takzvané americké hypotéky. Díky ní si od banky můžete půjčit peníze levněji než například pomocí spotřebitelského úvěru a získané prostředky pak využít na splacení několika úvěrů, na nákladnější rekonstrukci nebo na koupi nemovitosti v zahraničí.

Při americké hypotéce dává klient bance do zástavy svůj dům, byt či pozemek, ta mu na oplátku poskytne půjčku ve výši přibližně 70 procent nemovitosti. Pro banku je takový úvěr jistější, a proto za něj může nabídnout nižší úroky a delší dobu splácení.