Kreditka,nebo americká hypotéka? Každý úvěr je dobrý na něco jiného

Jak si půjčit peníze co nejvýhodněji a zároveň co nejlevněji? Najít spolehlivou banku, která vám půjčí rychle a férově, je jenom část celé skládačky. Ušetřit můžete i na tom, že si zvolíte vhodný typ půjčky. Víte, jak dostat co nejvíce z kreditní karty, spotřebitelského úvěru, kontokorentu nebo americké hypotéky?

Každý se občas dostane do situace, kdy si chce nebo potřebuje půjčit peníze. At už jde o plánované výdaje, jako je třeba rekonstrukce nemovitosti, tak i při nečekaných situacích – když to vám například vypoví službu automobil, který potřebujete pro práci. Víte ale, jak ze své půjčky dostat co nejvíc?

Krokem číslo jedna k bezproblémovému úvěru by mel být výběr spolehlivé a férové instituce. „Naše hlavní doporučení je nechodit v takovém případe mimo banky a licencované firmy,“ upozorňuje Vladimír Staňura, hlavní poradce výkonného ředitele České bankovní asociace (CBA). Tyto společnosti jsou totiž povinné si klienta prověřit, než mu peníze půjčí. To sice ze začátku vypadá jako zbytečná nepříjemnost, ale ve skutečnosti to chrání nejen banku, ale především klienta samotného, aby se nedostal do dluhové pasti. A protože banka na sebe přejímá menší míru rizika, než kdyby si klienta „neproklepla“, muže mu nabídnout nižší úrok.

Češi se při půjčkách řídí většinou tím, jak vysoká bude jejich měsíční splátka, ukazují průzkumy CBA. To je sice dobré měřítko, ale kdo jej bere jako jediné srovnání, často zbytečně přeplatí. „Mnohem lepší je dívat se na roční procentní sazbu nákladu, zkráceně RPSN. Ta udává celkové náklady na půjčku včetně všemožných poplatku, a proto jde o dobrý ukazatel pro ty, kdo chtějí vědět, na kolik je splátka půjčky opravdu přijde,“ dodává Staňura.

Z pohledu RPSN je často nejlákavější půjčkou takzvaná americká hypotéka, při které zastavíte bance svou nemovitost, a ona vám půjčí přibližně 70 procent její ceny. Tím, že je půjčka takto zajištěná, nabízí nižší úrok než třeba spotřebitelský úvěr. Typicky se tento typ úvěru používá na konsolidaci více úvěru nebo třeba na rekonstrukci domu či bytu.

Naopak kreditní karta na první pohled vypadá jako nejvíce nevýhodný typ úvěru, RPSN i úrok jsou téměř bez výjimky dvouciferné. Zdání ale muže klamat. Úroky totiž začínají nabíhat až po skončení bezúročného období, které standardně trvá měsíc až dva. Do té doby si půjčujete peníze vlastně zdarma a je dobré toho umět využít.

V bezúročném období totiž čerpáte nejrůznější bonusy a výhody, které jsou s kreditní kartou často spojené. At už se jedná o nějakou formu cashbacku – tedy že část utracených peněz dostanete zpět, nebo pojištění nákupu či domácnosti.

Kreditní karta se navíc hodí pro vyřizování nejrůznějších rezervací – například hotelu či auta na dovolenou. Rozdíl oproti debetní kartě je v tom, že kreditkou vlastně platíte penězi banky a pokud tak dojde například k nedoručení zboží zaplaceného kartou, nepřijdete o peníze na běžném účtu do doby, než se vyřeší reklamace.

Je však dobré si zapamatovat, že kreditní karta je sice dobrý sluha, ale zlý pán. Pokud ji máte pod kontrolou, tak na ní s trochou šikovnosti dokážete vydělat. Stačí ji používat výhradně k placení, a nikoli k výběrům z bankomatu, které jsou u tohoto produktu velmi drahé. Především je ale důležité se vždy pohybovat v rámci bezúročného období. V ideálním případě si určit jeden den v měsíci, kdy budete svou kreditní kartu pravidelně doplácet, aby se vám nestalo, že toto období překročíte. Pokud byste se dostali mimo danou lhůtu, banka vám naúčtuje úroky za celou dobu, po kterou jste měli peníze půjčené.