Zvolit správnou půjčku nemusí být věda

Povolený debet jen pro krátkodobý nedostatek peněz

Povolený debet je v podstatě finanční rezerva spojená s vaším běžným účtem. Banka vám v tomto případě umožní jít tzv. do mínusu. Jde o vhodnou formu například v okamžiku, kdy potřebujete zaplatit zálohy za elektřinu nebo plyn a na účet vám ještě nepřišla výplata. Povolený debet jednoduše vyrovnáte s další výplatou a v případě potřeby můžete znovu čerpat. Vždy platíte úroky jenom za vyčerpanou částku.

Tato varianta půjčky se nehodí pro nákup dražších věcí. Kouzlo povoleného debetu je v tom, že o něj nemusíte opakovaně žádat. Jednoduše jej doplatíte a v případě potřeby můžete znovu čerpat.

Výhodou kreditní karty je bezúročné období a dodatkové služby

Kreditní kartu máte v peněžence pořád u sebe a můžete s ní platit všechny každodenní výdaje. Na rozdíl od debetní karty, kde platíte svými penězi ze svého účtu, v případě použití kreditní karty si půjčujete peníze od banky. Vaše platby jsou tak bezpečné a kdyby došlo ke zneužití karty, nepřijdete o peníze na účtu do doby než se vyřeší reklamace. Pokud peníze vrátíte v tzv. bezúročném období (u Komerční banky je to až 45 dní), neplatíte žádné úroky. Podívejte se jak to funguje ZDE.

Komerční banka, nabízí například k A kartě zajímavé doplňkové služby a výhody navíc. Získat můžete slevy v rámci programu VIP Sphere, prodlouženou záruku na vybrané zboží a každý měsíc až 500 Kč zpět z vašich nákupů na penzijní spoření. Nejen to, v rámci A karty máte i asistenční službu, která vám pomůže v případě havárie ve vaší domácnosti nebo vám zarezervuje letenky či lístky do divadla.

O osobní úvěr můžete požádat i přes mobil

Osobní úvěr je nejčastěji využívanou formou úvěru. Hodí se na financování větších nákupů (například automobil nebo vybavení domácnosti) v hodnotě desítek až stovek tisíc korun a splácí se zpravidla několik let. Osobní úvěr je tedy vhodný pro praktické nákupy, na rekonstrukci nebo třeba pro splnění vašeho životního snu.

Získat osobní úvěr dnes není nic náročného. V Komerční bance jej dokonce získáte i přes mobilní telefon, pokud si aktivujete aplikaci mobilního bankovnictví.

Konsolidujte staré půjčky — ušetříte

Pokud už nějaké úvěry máte, nebo platíte vysoké úroky za vyčerpanou kreditku či povolený debet, a potřebujete snížit své měsíční splátky, je výhodné úvěry sloučit do jedné Optimální půjčky. Tím můžete ušetřit i několik tisíc na měsíčních splátkách. Na vzorový příklad se podívejte ZDE. Sloučit můžete úvěry u různých bank. Vaše současná banka vám s převodem pomůže a kontaktuje ostatní banky za vás. Navíc můžete získat i další částku na cokoliv. Úrokové sazby jsou zpravidla nižší než u starších úvěrů a není zde poplatek za sjednání. Navíc stejně jako u klasického úvěru můžete tuto půjčku kdykoliv splatit bez dodatečných nákladů. Konsolidovat můžete osobní úvěr i úvěr z kreditní karty nebo povolený debet.

V případě jakýchkoli dotazů k půjčkám se můžete obrátit na bezplatnou infolinku 800 521 521 nebo jakoukoli pobočku Komerční banky.