Doba před deseti lety, kdy bylo internetové bankovnictví zpoplatněné a kvůli většině úkonů spojených s obsluhou běžného účtu bylo třeba zajít na pobočku, je naštěstí už nenávratně pryč. Banky si zvykly potkávat se se svými klienty zejména v on-line prostoru – prostřednictvím internetového či mobilního bankovnictví. Není proto divu, že finanční domy do zlepšení efektivity těchto kanálů v poslední době investují desítky až stovky milionů korun. „Některé banky modernizují své existující řešení, jiné budují řešení zcela nová,“ vysvětluje vedoucí partner PwC Petr Ložek.

Češi čím dál více milují internet banking

Češi si totiž na využívání on-line bankingu rychle zvykli. Podíl tuzemských uživatelů se v posledních deseti letech zvýšil ze 12 na 57 procent, což znamená nejstrmější růst v celé Evropské unii. Ve využívání on-line bankingu jsme dokonce i o jeden procentní bod před Německem. A pro srovnání, v Bulharsku a v Rumunsku, které jsou na chvostu žebříčku, loni využívalo on-line bankovnictví pět, respektive sedm procent populace. Nejvíce si naopak na on-line banking zvykli v severských zemích či v Nizozemsku, kde jej využívá přibližně devět z deseti lidí.

On-line a mobilní bankovnictví v Česku díky investicím z poslední doby umí mnohem více věcí, které se dříve řešily jen na pobočce. Mezi hlavní trendy vývoje patří jednoduchost a transparentnost. Mobilní či on-line bankovnictví je tak pro klienty bank mnohem snazší a pohodlnější než návštěvy pobočky banky. Ostatně, přes on-line banking lze zařídit stále více věcí.

„České banky například inovují možnosti otevření běžného účtu bez nutnosti návštěvy pobočky,“ souhlasí Tomáš Pithart, manažer týmu technologických strategií a architektury společnosti Deloitte. „Banky dále nabízejí propojení účtu se službou Fakturoid a umožňují tak navázat došlé faktury přímo na platby. Mezi další inovace patří například poskytnutí on-line úvěru, vyfocení nemovitosti pro okamžité ocenění nebo on-line scoring k posouzení bonity klientů. Bez povšimnutí by neměly zůstat ani služby, jako jsou Google Pay a Apple Pay, které se těší vzrůstající popularitě zákazníků.“

Google Pay

Právě Google Pay je mezi Čechy stále populárnější. V úvodních měsících letošního roku lidé pomocí této služby zaplatili za zboží a služby desítky milionů korun a počet i objem transakcí se neustále zvyšuje.

„Největšími výhodami těchto technologií je, že uživatel s sebou již nemusí nosit kartu a zaplatí rovnou svým mobilním telefonem,“ vysvětluje Pithart z Deloitte. „Rovněž údaje o kartě nejsou k dispozici obchodníkům. To snižuje možnost zneužití karet. Právě z těchto důvodů se Google Pay a Apple Pay těší vzrůstající popularitě.

Pravděpodobnost, že by Google Pay a Apple Pay kompletně nahradily fyzické karty, je však asi podobná jako myšlenka z minulosti, že by karty nahradily hotovost. Je to sice očekávané, ale zatím se tak nikde nestalo. Strach z toho, že se jedná o méně bezpečnou technologii, je přitom lichý. „Obavy ze čtení údajů „na dálku“ praxe nepotvrzuje,“ vysvětluje pro INFO.CZ poradce České bankovní asociace pro platební styk Tomáš Hájek. „Co do bezpečnosti je to stejné jako vložení karty do terminálu. Terminál načte úplně stejné údaje, jen jinou metodou.“

Změna se blíží

Další z inovací, na které klienti bank nyní čekají, je zavedení takzvaných okamžitých plateb, které mají potenciál posunout vpřed celé bankovní odvětví. Jedná se totiž o platby, jejichž připsání z jedné banky do jiné trvá jen několik sekund, a oproti současným mezibankovním platbám jsou tak o několik řádů rychlejší. Zavedení je v Česku plánované na podzim letošního roku, pro veřejnost se spuštění očekává na jaře. Okamžité platby uvítají i obchodníci, pro které to bude znamenat zjednodušení transakcí. „Především u obchodníků s vysokými obraty to povede k tlaku na to, aby zákazníci využívali spíše okamžitých plateb,“ míní Pithart.