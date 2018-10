Ekonomicky nezodpovědně se chovají asi dvě třetiny Čechů, ukazují statistiky. „Nejhůře jsou na tom studenti a lidé se základním vzděláním. A asi není překvapivé, že nejvíce nezodpovědně se chovají lidé, kteří zároveň mají nejnižší úroveň finančních znalostí,“ doplňuje pro INFO.CZ David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte.

Pozor na PIN

Se zneužitím platební karty mají sice zkušenost statisíce Čechů, ti však v mnoha případech zlodějům jejich práci ulehčili. Mnoho lidí si totiž stále nedokáže osvojit základní pravidla zodpovědného finančního chování. Banky zdůrazňují, že naprostý základ je nepsat si PIN na kartu ani do její blízkosti. Nejenže tím mají případní zloději mnohem jednodušší práci, ale navíc banka v takovém případě nemusí kompenzovat podvodné platby. Existuje ale mnoho dalších vychytávek, které zlodějům ztěžují práci a lidem dokážou ušetřit desetitisíce korun.

V naprosté většině jde o intuitivní záležitosti. Odborníci například zdůrazňují, že pokud platební kartou neplatíte na internetu, měli byste tuto možnost u banky úplně zablokovat. „A i když kartu k platbám přes internet používáte, nastavte si jen malý limit. Většina bank jej umožňuje on-line dočasně měnit a v případě nutnosti ho zvýšit,“ vysvětluje pro INFO.CZ Tomáš Hládek, poradce České bankovní asociace pro platební styk.

Ke krádeži peněz z vašeho účtu zloději kartu fyzicky ani nepotřebují

Při platbě kartou na internetu je obezřetnost na místě. Nejbezpečnější způsob, jak obchodníkovi uhradit transakci kartou, je využít důvěryhodnou platební bránu, jako je například GoPay. Při tomto způsobu se totiž prodejce dozví jen to, zda byla platba uhrazena, ale detaily vaší karty mu zůstanou skryty.

Pokud obchodník zprostředkovatele plateb nevyužívá, je třeba být obzvlášť pozorný. Rozhodně není na místě zadávat své platební údaje u podezřelého, neznámého prodejce a je třeba vždy zkontrolovat, zda stránka, na které provádíme úhradu, začíná https. Jen v tomto případě je totiž přenos citlivých dat šifrovaný. Také nezadávejte detaily své karty do jiného než prověřeného počítače.

Zvažte pojištění, může vám zachránit úspory

Banky ve svých návodech finančně zodpovědného chování doplňují, že je vhodné nespouštět kartu z očí a pravidelně si kontrolovat výpisy z účtu, zda se tam neobjeví nějaká podezřelá transakce. A v případě odcizení či ztráty karty je pak třeba ji ihned zablokovat, dodávají s vykřičníkem. V obecné rovině je vhodné případným zlodějům postavit do cesty co nejvíce překážek. „V každém případě bych doporučil využít nejrůznějších omezení, která daná banka nabízí,“ dodává Hládek. „Případný útočník, který by se tak ke kartě a k některým údajům dostal, by měl co nejomezenější možnost ji zneužít do doby, než krádež či zneužití zjistím a nahlásím bance,“ uzavírá poradce České bankovní asociace.

Některým lidem se vyplatí i nadstandardní pojištění platební karty. Na základní ochranu má ze zákona nárok každý držitel karty, za připojištění, které nabízí většina českých bank, se již platí. Za několik stokorun ročně klient získá lepší ochranu v podobě vyšších limitů plnění či prodloužení doby pojistné ochrany před nahlášením ztráty karty. V případě krádeže karty a jejího zneužití takové připojištění dokáže zachránit mnoho peněz. Pojištění karty pokrývá nejen samotnou platební kartu, ale i náklady na pořízení nového mobilu, dokladů, peněženky nebo klíčů.