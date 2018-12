Jak si ochránit bankovní účet před nechtěným zrušením? Hlavně bankám nelhat

Obecně lze říci, že banky k rušení účtů přistupují jen ve velmi výjimečných případech. Tedy ve chvíli, kdy je daný účet buď dlouho nepoužívaný nebo slouží k nekalým činnostem.

Lež má krátké nohy

Hlavně férově. Banky se snaží s klienty navázat důvěrný obchodní vztah, ve kterém lži nemají prostor. Proto pokud bance neposkytnete pravdivé údaje, banka vám můýže účet zrušit. Bankovnímu domu musíte poskytnout pravdivé osobní údaje a samozřejmě také předložit potřebné dokumenty. Pokud se například zjistí, že váš občanský průkaz je veden v databázi ztracených nebo odcizených dokladů, máte smůlu. Jak už bylo uvedeno, v takových případech je účet zrušen okamžitě. Banka na to má právo a na nic nečeká, chrání tím nejen sebe, ale i své zbylé poctivé klienty.

Praní špinavých peněz

Jedním z nejčastějších důvodů odstoupení od smlouvy je praní špinavých peněz. Je jasné, že s takovou činností nechce banka mít nic společného a proto raději účet zruší. Nejde ale jen o snahu vyprat peníze pocházející z trestné činnosti. Dalším neakceptovatelným trestným činem je poškozování věřitele, které často nastává ve chvíli, kdy banka zjistí, že na daný účet si nechá posílat peníze osoba, která je v exekuci a jejíž vlastní účet je odstaven.

Češi milují on-line bankovnictví. A banky jim vycházejí vstříc

Mrtvý účet

Znáte to. Účet si často založíme, pokud je to výhodné a něco nám to přinese. Například k úvěru nebo v případě cizince, který se vrátí do rodné vlasti a na účet v Čechách zapomene. K výpovědi smlouvy banky pak obvykle přistupují v případě, kdy klient má sice účet založený, ale nepoužívá ho a po jeho majetku pátrají například exekutoři. Poskytování součinnosti je pro banku zbytečně nákladné a pokud tak dochází k sérii dotazů exekutorů na klienta, který účet nevyužívá, je to obvyklý případ pro výpověď smlouvy. Některé banky však ruší účet bez platebních transakcí po určité paušální době, například po dvou letech.

Jste v minusu

Pokud jste samozřejmě delší dobu v debetu, který nehodláte splatit, banka vám účet zruší. Banka podle nového zákona o úvěru pro spotřebitele k tomu může přistoupit po 95 dnech dlužnosti. Finanční ústavy samozřejmě v takovém případě posílají klientovi několik upomínek na vyrovnání debetu tak, aby se v žádném případě nemohlo stát, že by byl zrušen účet a dlužník o tom nevěděl.

Jak na zloděje: Se zneužitím platební karty mají zkušenost statisíce Čechů

Centrální evidence účtů

Zákon o centrální evidenci účtů vstoupil v platnost v říjnu 2016 a samotná evidence účtů byla spuštěna v úvodu letošního roku. Nacházejí se v ní úplně všechny účty založené u bank v České republice. Důvodem zavedení centrální evidence byl požadavek na administrativní zjednodušení postupu oprávněných orgánů veřejné moci při zjišťování, u které úvěrové instituce má či nemá konkrétní osoba veden účet. Novinka by pomáhá v boji s daňovými úniky a ztěžuje financování terorismu. Centrální evidence účtů rovněž usnadňuje práci policii, která dříve kvůli informacím o případné existenci bankovního účtu musela obesílat desítky bankovních institucí.