Vybílený bankovní účet: Dá se s tím něco dělat?

Pokud vám ukradnou peněženku, je to samozřejmě nepříjemné. Obzvláště, pokud v ní máte všechny doklady. V době platebních karet už ale u sebe většinou nenosíme velké obnosy, proto to nemusí být z tohoto pohledu taková katastrofa. Co když vám ale vykradou bankovní účet? Je to vůbec možné? Bohužel ano.