Hrdinka Božena Kropáčková: Pro parašutisty riskovala život, prozradit ji mohl nenápadný svetr | info.cz

Božena Kropáčková byla běžná žena. Podporovala svého muže Václava, který se stal po invazi do Československa v roce 1939 členem odbojové skupiny Obrana národa. Její statečnost a ochota postarat se o druhé z ní postupně učinily výjimečnou postavu. Když jejího manžela nacisté uvěznili na Pankráci, upletla mu teplý svetr. Stejný svetr pak věnovala i veliteli paravýsadku OUT DISTANCE Adolfu Opálkovi, který se u ní skrýval. A právě tento kus oblečení z šedočerné příze ji i její rodinu málem stál život... Příběh Boženy Kropáčkové, jejíž statečnost zůstala v pozadí činů jejího muže i Adolfa Opálky, je tématem dalšího dílu podcastu Černá historie, který na INFO.CZ připravuje Aneta Černá. Nový díl vychází každý lichý týden v sobotu ráno.

Václav Kropáček se zapojil do odboje takřka ihned po okupaci Československa. Už v prosinci 1939 ho ale nacisté dopadli a uvěznili na Pankráci. Jeho manželka Božena mu mohla nosit čisté oblečení, nesměli se ale vidět. Upletla mu alespoň šedý teplý svetr, který směl jako „chodbař“ ve vězení nosit.

Přestože Božena zůstala sama s dvěma malými dětmi, neváhala se osobně zapojit do odboje. Když jí přítelkyně Slavomíra Čechová na přelomu dubna a května 1942 poprosila, zda by ukryla parašutisty vyslané z Velké Británie, souhlasila. Několik dní se u ní schovávali Josef Bublík a Jan Hrubý z výsadku BIOSCOP. 5. května 1942 je u Kropáčkových vystřídal velitel výsadku OUT DISTANCE Adolf Opálka.

27letý parašutista původem z Moravy se rychle sblížil s Boženinými dětmi Jiříkem a Haničkou, kteří si ho oblíbili. Ze strachu z prozrazení ale Opálka dětem radši řekl, že je vzdálený strýček jménem Balcárek.

Božena se o Opálku obětavě starala. Jídlo sháněla u příbuzných na venkově a dala mu oblečení po svém manželovi, kterého nacisté v té době stále věznili na Pankráci. Přestože se Božena Kropáčková do odboje nezapojila se zbraní v ruce, svojí osobní statečností umožňovala hrdinství jiných.

Před útokem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se Opálka přesunul do dalšího úkrytu, k Boženině přítelkyni Terezii Kasperové. Zde byl také v době prvních razií nacistů po úspěšném útoku skupiny Anthropoid. Při prohledávání bytu ho neobjevili a 30. května se Opálka vydal zpět do bytu Kropáčkových.

Opálka Boženě vysvětloval, že útok byl nutný kvůli poválečnému obnovení Československa. Bylo potřeba dát spojencům najevo, že Čechoslováci s okupací nesouhlasí a jsou ochotní s nacisty i bojovat, ne jen přihlížet, jak se v jejich vlastní zemi roztahují.

Nacisté mezitím vypisovali odměny na dopadení útočníků a hrozili smrtí všem, kteří jim pomáhají nebo o nich něco ví. Ani toho se Božena nezalekla. Opálka jí v těch dnech oznámil, že se bude muset připojit v úkrytu k dalším parašutistům a 5. června od Kropáčkových odešel. Božena mu nabalila jídlo, konzervy, cigarety i šedý vlněný svetr. V zimě ho na Pankráci nosil Boženin manžel, nyní si ho oblékl už druhý hrdina odboje, který v něm měl i zemřít.

Parašutisté se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Zde je 18. června 1942 dopadli nacisté a sedm výsadkářů zemřelo. V bezvýchodné situaci si většinou sami vzali život. I Opálka, který bojoval na kůru kostela, si poslední náboj nechal pro sebe. Stačil navíc ještě skousnout ampulku s jedem. Nechtěl, aby ho dopadli živého - ohrozil by Boženu a děti. Při svém posledním boji měl na sobě svetr od Boženy, což dokazují i fotografie gestapa bezprostředně po dobytí krypty.

Adolf Opálka zemřel ve svetru, který mu Božena Kropáčková věnovalaautor: Archiv

Nacisté nikdy nezjistili, čí svetr to skutečně byl. Božena Kropáčková zůstala mimo podezření a gestapáci neodhalili, že výsadkářům pomáhala. Dál jezdila s čistým oblečením za manželem na Pankrác, v srpnu 1943 ho ale převezli do Německa, kde měl být popraven.

Božena žádala, aby směla manžela ještě jednou navštívit. To nacisté nepovolili. Václav Kropáček byl popraven 13. prosince 1943 v Drážďanech. V dopise na rozloučenou manželku a děti žádal, aby byli odvážní a vždy bez rozmýšlení pomohli tam, kde je to třeba. Netušil, že jeho rodina už rok a půl předtím jeho přání naplnila, když poskytla azyl parašutistům.

Božena se bez úhony dočkala konce války a díky svému hrdinství dostala medaili za statečnost a za chrabrost. Už v roce 1948 ji ale zadrželi. Komunisté ji vinili z toho, že byla zapojená do činnosti skupiny, která pomáhala lidem za hranice. Musela prožít výslechy na úřadovně StB v Bartolomějské ulici a půl roku ji komunisté drželi ve vazbě. Soud ji následně viny zprostil. Tehdy si ale možná plně uvědomila, že období hrůzovlády nacistů vystřídala jen další totalita.

V 60. letech se Božena pokusila ještě o jeden velký čin. Ostatky jejího manžela se podařilo uchránit před uložením do společného hrobu a Božena se rozhodla, že Václavův popel převeze zpět do Československa. Podařilo se jí to a pochovala ho do rodinné hrobky v Soběkurech. Když 21. června 1975 zemřela, pohřbili ji vedle něho. Po 36 letech byli zase spolu.

Vlna, ze které Božena Kropáčková upletla svetr pro svého manžela, ve kterém zemřel Adolf Opálka. Rodina Kropáčkových zbytek vlny poskytla Vojenskému historickému ústavu.autor: VHÚ

Božena Kropáčková si pečlivě schovala zbytek šedé příze, ze které upletla svetr, jež nosil její manžel a poté i Adolf Opálka. Malé klubko vlny společně s peněženkou po Adolfu Opálkovi věnovali příbuzní Kropáčkových Vojenskému historickému ústavu.