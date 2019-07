Komunisté pohodili Štěrbovou do hromadného hrobu. O její smrti řekli dceři až po letech | info.cz

Marie Štěrbová se rozhodla uprchnout z Československa. Komunisté ji zabavili restauraci, vystěhovali ji i s 19letou dcerou Vlastou z hezkého bytu do vlhké garsonky bez topení a záchodu a kvůli jejímu členství v České straně národně sociální ji sledovala Státní bezpečnost. Sympatizovala s myšlenkami Milady Horákové a i přes neustálý dohled se jí podařilo zapojit do odboje. Při přecházení hranic ale padla do léčky StB. Komunisté ji ve vazbě utýrali a její tělo pohodili do hromadného hrobu v Ďáblicích... Příběh Marie Šterbové, která se stala obětí akce Kámen, je tématem dalšího dílu podcastu Černá historie, který na INFO.CZ připravuje Aneta Černá. Nový díl vychází každý lichý týden v sobotu ráno.