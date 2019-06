Odporovala komunistům, tak ji nechali nahou trpět v cele. Vacková se obětovala pro ostatní | info.cz

Profesorka Růžena Vacková neváhala pro ostatní obětovat vše. Za války se angažovala v odboji a povstalci ji na Pankráci osvobodili zřejmě jen hodiny před popravou. Vzepřela se komunistům a spolu se svými studenty pochodovala na Hrad protestovat proti únorovému převratu v roce 1948. Za mřížemi pak strávila skoro 16 let. Odmítla navíc žádat o amnestii. Podle svého svědomí se ničím neprovinila a navíc nechtěla být propuštěna, pokud by za mřížemi zůstali jiní vězni. Kvůli svému přesvědčení odmítala pracovat v neděli. Dozorkyně ji za to posílaly do korekce, kde musela vždy na holé zemi trávit několik dnů nahá, potmě a bez jídla. Přesto ji to nezlomilo... Příběh statečné Růženy Vackové, jedné z nejdéle internovaných politických vězeňkyň, jejíž osud se v mnohém podobá životu Milady Horákové, je tématem dalšího dílu podcastu Černá historie, který na INFO.CZ připravuje Aneta Černá. Nový díl vychází každý lichý týden v pátek ráno.