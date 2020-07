Důležité je si uvědomit, v čem vidím smysl. Už vím, že i život bez plánů je fajn, říká Jelínková | info.cz

Ač teprve odmaturovala, má za sebou Tereza Jelínková četné úspěchy a věnuje se mnoha aktivitám. V rozhovoru s Kateřinou Haring v osmé epizodě podcastu Podnikatelka vzpomíná na to, jak už od dětství chtěla být spisovatelkou, což se několikrát promítlo do jejích životních rozhodnutí. Zároveň ale přiznává, že dobře ví, že vše se ještě může změnit.

„Celoživotním vzorem mi byla maminka. Nikdy mi nemazala med kolem pusy, ale vždy mě vybízela k tomu, ať zkusím vše, co chci udělat. A když se to nepovede, tak život jde dál. To mi na ní imponuje dodnes, protože to funguje,“ říká Jelínková. „Je důležité si uvědomit, co chci dělat a v čem vidím smysl. To už by se mělo dít na střední škole. Já si to své vysněné našla, ale vím, že také může přijít situace, kdy si řeknu, že už to vlastně dělat nechci,“ dodává.

Tereze Jelínkové se podařilo úspěšně se dostat hned na tři univerzity ve Velké Británii, ze kterých si nakonec vybrala studium mezinárodních vztahů na Greenwichské univerzitě v Londýně. Jako dívka z malého města touží po tom zkusit život ve světové metropoli. „Je to tam hodně o osobní bázi, student není jen číslo. Může rozvíjet svůj potenciál, je možné se dostat na stáže do velkých firem. U nás je to hodně jen o memorování a učení se na zkoušky. Tam to probíhá tak, že je spousta praktických seminářů, učí se prezentovat a vymýšlet vše kolem jako v reálném světě, a to mě na tom baví,“ vysvětluje svou volbu Jelínková.

Do jejích plánů ale zasáhl koronavirus a tak nyní neví, zda v září skutečně do Británie studovat odletí. Ve hře je pro ni teď jak online studium z domova, tak zapsání se na mezinárodní studia na Karlově univerzitě. „Dva roky jsem měla pevně naplánované, co bude, baví mě plánovat, tohle mě ale naučilo, že vlastně plány mít nemusím a ten život je taky fajn,“ komentuje svou situaci Jelínková.

Svou vášeň pro psaní realizovala Jelínková už v prvním ročníku novojičínského gymnázia, kdy stála u zrodu školního časopisu Gymplátek, který vedla jako šéfredaktorka. „Bylo to na škole haló, které nikdo nečekal. Zpočátku to byla sranda a štěstí začátečníka, nikdo neměl zkušenosti, ale pomáhali jsme si a museli si rozdělit práci. Byli tací, co dělali v termínech a tací, co na to kašlali. Já do toho byla tak zažraná, že jsem to dělala i za ně,“ popisuje vznik časopisu Jelínková, pro kterou největší výzvou bylo časopis udržet i poté, co odmaturuje.

Kromě psaní jí časopis umožnil i zkusit si charitativní projekty. „Dovedu si představit opakovanou změnu kariéry, baví mě zkoušet nové věci a vymýšlet, co by se dalo udělat. Mou vnitřní motivací je jít pořád dál a stanovovat si cíle, které mohou vypadat nereálně, a dokázat hlavně sobě, že to jde,“ uzavírá Jelínková.