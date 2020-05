Hotelová manažerka je děvče pro všechno. Dělám od nevidím do nevidím, říká Valtrová | info.cz

Do nového podcastu INFO.cz Podnikatelka, který přináší příběhy podnikatelek a manažerek, jež mohou být inspirací pro všechny, jako první zavítala generální manažerka pražského butikového hotelu Emblem Helena Valtrová. V rozhovoru s Kateřinou Haring Valtrová popisuje svou cestu do čela pětihvězdičkového hotelu, i to, co práce hotelové manažerky vlastně obnáší. „Říkám té pozici děvče pro všechno a nedovedu si představit, že bych to dělala jinak,“ říká Valtrová s tím, že její pracovní den trvá doslova „od nevidím do nevidím“. Co má na vedení hotelu nejraději? Kde čerpá inspiraci k inovacím? A jak se bude vyrovnávat s dopady koronavirové krize? Poslechněte si celý podcast v úvodu článku.

Valtrová v rozhovoru s Kateřinou Haring přiznává, že vést hotel nebylo její vysněné povolání. „V jedenácti letech jsem se s maminkou a bratrem odstěhovala do Velké Británie. Tam jsem vystudovala střední školu a mezinárodní právo na London School of Economics. Když jsem se vrátila se do Prahy, pracovala jsem pro Státní fond životního prostředí a chtěla jsem být právnička pro Evropskou komisi. Ale po třech letech ve státní správě jsem zjistila, že to není můj šálek kávy, a nastoupila jsem do rodinné firmy,“ popisuje Valtrová svou cestu k nynější kariéře.

Manažerkou prémiových hotelů je Helena Valtrová nepřetržitě od roku 2006. Na tom, jak vypadal její první pracovní den a jak vypadá její pracovní den dnes, se podle ní moc nezměnilo. „Pod pojmem manažerka hotelu si člověk představí kafíčka a vše možné. Ale ono to znamená dělat od nevidím do nevidím, i vstát v šest ráno a jít připravovat snídaně, protože servírka ve čtyři zavolala, že si zlomila nohu,“ říká s nadsázkou sobě vlastní Valtrová.

„Pak se musí připravit vše na další den, starat se o rezervace, e-maily, provozní záležitosti a tak to pokračuje do večerních hodin. Nekončí se v pět nebo šest, protože v té době se probouzí zájem amerických klientů a musíte jim také odpovídat na maily a telefonáty. Říkám té pozici děvče pro všechno a nedovedu si představit, že bych to dělala jinak,“ dodává.

Na řízení hotelu má Valtrová dle vlastních slov nejraději poznávání hostů. „S každým se snažím osobně seznámit. Baví mě vycházet jim vstříc, zjišťovat, co mají rádi, a podle toho jim upravovat koncept. Rovněž mě baví sledovat nové trendy, přemýšlet nad jejich implementací v hotelu a posouvat ten hotel dál. Musím cítit, že stále roste a někam se vyvíjí,“ říká Valtrová.

Co se týče inovací, i pětihvězdičkový hotel se podle ní může inspirovat hostely a studentskými hotely, jež často používají více moderních technologií než hotely klasické. „Díky současné krizi se ukázalo, že mám tým lidí, na které se mohu stoprocentně spolehnout. Zaměstnanci měli strach, co a jak bude, do jisté míry je to těžké i pro mě, protože za všechny zaměstnance cítím zodpovědnost. Občas je to složité pro řízení, ale toho se asi taky nezbavím,“ uznává Valtrová.