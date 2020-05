Byla chyba, že jsme běželi na míle před ostatními. Nebylo nám rozumět, říká šéfka Zelených | info.cz

Insider podcast najdete také na

Na otázku, proč jsou Zelení už roky mimo hlavní proud a v podstatě o nich nevíte, má Davis jasnou odpověď: „Chyba, kterou jsme v minulosti dělali, že jsme běželi na míle dopředu před všemi ostatními. Tam nedocházelo k porozumění, neříkali jsme to srozumitelným jazykem.“ Přitom, jak sama připomíná, byli Zelení co do témat dlouhodobě čitelní: „Zelení pořád říkají to samé v tom smyslu, že je třeba chránit klima, ale nikdo je neposlouchá. To není chyba těch lidí, ale toho, kdo to říká, protože to neříká tak, aby to všichni slyšeli.“

Davis věří, že to teď spolu s druhým spolupředsedou strany Michalem Bergem můžou změnit. „Během posledního roku ta strana zažila dvě důležité věci. Jedna z nich je, že část lidí, kteří byli na jednom nebo druhém extrému, odešla,“ vysvětluje, proč jsou Zelení opět jednotnější. „Jsme s Michalem kompatibilní dvojice. Každý z nás má podporu aspoň části strany. Jsme schopní působit jednotně,“ ujišťuje s dodatkem, že Zelení, kteří dnes mají asi tisícovku členů, se vrátili ke svým kořenům a jsou opět „navenek jasní“.

Právě politika spojená s životním prostředím je dnes podle Davis výsostně aktuální. „Když si představím, že moje děti by měly dospělost prožívat v prostředí, ve kterém bude obrovský nedostatek vody, potraviny budou nesmírně drahé a všichni budou zadlužení kvůli energii, tak to je budoucnost, kterou pro svoje děti nechci,“ popisuje své motivace.

Proč je skeptická ke spolupráci s Piráty? Co podle ní ukázala koronavirová krize? A v čem vidí háček dostavby jaderných bloků? Poslechněte si rozhovor Michala Půra a Tomáše Jirsy v úvodu článku.