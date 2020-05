Česko je v hudbě nejlepší, říká pianista Kahánek oceněný za světovou nahrávku roku | info.cz

Ivo Kahánek je bezpochyby nejuznávanějším současným českým pianistou a právě dnes získal prestižní ocenění BBC Music Magazine. Na natáčení nového dílu podcastu Insider přišel jen pár hodin po oznámení, že v celosvětovém klání zvítězil. „Připadá mi to jako strašně cenné, protože je to jediná anketa z těch velkých, kde to nerozhodují jen odborníci. Do finále se mohou dostat jen skvělé nahrávky a kterákoliv z nich to může vyhrát,“ říká v podcastu, který si můžete poslechnout níže v článku nebo třeba na Spotify.