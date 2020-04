Fotbal a hokej jsou velká tragédie. Nedal bych do nich ani korunu, říká Ondřej Novotný | info.cz

INSIDER PODCAST | Ondřej Novotný stál úplně na začátku jedné z nejrychleji rostoucích sportovních disciplín – MMA – v Česku. Živil se také jako finanční poradce, moderoval bojové sporty či reality show Robinsonův ostrov, a hlavně založil organizaci Oktagon, která je v současnosti jednou z největších organizací MMA na světě. Je to jen několik měsíců, co se před vyprodanou pražskou O2 arénou odehrál takzvaný zápas století. Duel mezi Karlosem Vémolou a Atillou Véghem strhl obrovskou pozornost, nejenom do jeho zákulisí nechává Novotný nahlédnout v novém vydání podcastu Insider.

Souboj bojovníků v kleci už celosvětově částečně zastínil nejednu tradiční disciplínu, včetně fotbalu či hokeje. Právě stav obou sportů v Česku Novotný tvrdě kritizuje. „Úplně zaspali dobu. Jsem sobecky rád, ale nejsem rád jako fanoušek. Z mého pohledu je to jedna velká tragédie, jak hokej, tak fotbal,“ říká. Podle něj je do značné míry problém v lidech, kteří stojí ve vedení jednotlivých sportů.

„Je to zkostnatělý systém. Je neuvěřitelné, že něco takového všem vyhovuje. Vidím v tom velkou nechuť něco měnit a velkou lenost,“ rozvádí Novotný svůj názor s tím, že určitou výjimkou jsou fotbalové kluby Slavia, Sparta či Plzeň. „Jako firma bych nedal do fotbalu ani korunu. Ten sport je dlouho v zajetí lidí, kteří jsou mimo. Jeho prezentace je trapná. Když se na to dívám jako majitel organizace, která k tomu už má co říct, vyhodil bych je do jednoho,“ dodává.

Současná krize, kterou způsobil koronavirus, podle něj změní i další sportovní odvětví. „Velmi se změní přístup k olympijským hrám. Mohlo by se stát, že to pro ně byl malý hrobeček velkého významu,“ říká Novotný. Kritikou přitom nešetří ani na adresu sportovních televizí. MMA podle něj v televizi chce být, ale jenom se „zábavným“ obsahem. Jednotlivé zápasy si budou muset fanoušci časem zaplatit na internetu, nebo si rovnou koupit lístek.

Pokud chcete vědět, proč Novotný nemá rád Českou televizi a zejména její sportovní kanál, proč podle něj MMA roste kvůli „emancipaci muže“, proč se chystá překreslit pravidla MMA a kolik berou jednotliví bojovníci, pusťte si nový díl podcastu Tomáše Jirsy a Michala Půra.