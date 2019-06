Insider: Bratislava je lepší než Praha. Češi jsou ke Slovensku nespravedliví, říká Mužík | info.cz

Vladimír Mužík stojí v čele mediální skupiny Mafra Slovakia, která vydává Hospodárské noviny a 40 dalších mediálních titulů. Je také jedním z mála novinářů, kteří zamířili z Česka na Slovensko. V minulosti už vedl největší slovenský deník Nový Čas, stál v čele českého Blesku či zpravodajství televize Nova a jak sám v novém dílu podcastu Insider Tomáše Jirsy a Michala Půra říká, do Česka se už pravděpodobně nevrátí.

„Bratislava je dnes minimálně srovnatelné město s Prahou, ne-li lepší,“ říká Mužík. Podle něj v Bratislavě na rozdíl od Prahy probíhá masivní výstavba, celá metropole se výrazně modernizuje. Současný šéf Mafra Slovakia poprvé do země přijel na přelomu století. „Tehdy to byl totální tankodrom. Podnikatelé se stříleli na ulici,“ dodává a upozorňuje, že země ušla obrovských kus cesty během posledních let.

Výrazný vývoj zažila i slovenská média. „Slovensko je určitě napřed v placeném obsahu. Dělá se tam osm let, tady se dělá rok,“ říká Mužík s tím, že slovenská média mají za sebou všechny pokusy a omyly, zatímco Češi teprve začínají.

