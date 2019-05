INSIDER: Politická korektnost se převrátila na jednu stranu, říká český bulvární guru | info.cz

Na sociálních sítích panuje absurdní situace, kdy se provozovatelé snaží najít správnou míru cenzury, což dost dobře nejde. V novém vydání podcastu INSIDER to říká šéf a spoluvlastník vydavatelství Extra Online Media Tomáš Kačena, který je i jedním z původních zakladatelů INFO.CZ.

„Facebook nastaví pravidla, ale neplatí pro každého stejně a neplatí každý den stejně. Zjistit reálnou podstatu toho, co tam můžete dávat, je skoro nemožné. Informujete o věci, která se reálně stala a Facebook to vyhodnotí tak, že o tomhle už by psát neměl,“ říká.

Podle Kačeny je na sociálních sítích viditelný i další problém, který souvisí s blokováním účtů lidí a médií s konzervativními názory. Na levé části spektra je takový jev vzácný. „Korektnost se převrátila na jednu stranu. U pravicových témat je Facebook striktnější než u opačného spektra,“ dodává.

Šéf Extra Online Media je bývalým bulvárním novinářem a do jím vedeného vydavatelství spadá i jeden z největších bulvárních webů Extra.cz. Podle něj bulvár v souvislosti s nejasnými pravidly na sociálních sítích musel upravit celý svůj obsah. „Hodně jsme obsah kvůli sociálním sítím a Googlu umravnili. Na začátku, což bylo dané i osobou Pavla Novotného (bývalý šéfredaktor Extra.cz), jsme si nebrali servítky,“ doplňuje.

Pokud chcete slyšet celý rozhovor s Tomášem Kačenou, který vedou Tomáš Jirsa a Michal Půr, pusťte si podcast INSIDER výše v článku.