Insider speciál: Rusko si musí uvědomit, že Sovětský svaz se už nevrátí | info.cz

„Je to velmoc, která trošku vzpomíná na svojí dávnou velikost,“ říká Svoboda. Podle něj si Rusové stále častějším obracením se do minulosti vynahrazují nepříliš veselou současnost. Už řadu let stagnuje ekonomika a s propadem cen ropy a zemního plynu to na velký obrat nevypadá. To je mimochodem také důvod, proč reagovali velmi podrážděně na odstranění pražské sochy maršála Koněva.

„Rusko si musí uvědomit, že se Sovětský svaz nevrátí. SSSR jel nad svoje možnosti. V Africe stačilo říct, že jsme komunista a začali vám posílat peníze,“ dodává Svoboda. Kofroň vidí celou situaci velmi podobně i v armádě, přestože ani jeden z nich nepatří mezi bezvýhradné kritiky Ruska. „V oblasti jaderných zbraní má paritu s USA, ale ve všech ostatních ohledech je to jen velmoc regionální,“ říká o Rusku politický geograf.

Právě označením „regionální velmoc“ Rusy před několika lety urazil bývalý americký prezident Barack Obama. „Rusko se pořád považuje za rovnoprávné se Spojenými státy. Pocit, že jsou důležití, tam pořád funguje,“ dodává Kofroň s tím, že i Rusové si ovšem uvědomují, že jim Čína začíná ukazovat záda.

