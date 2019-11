Na palubě s Trumpem: Musíte s ním umět mluvit, ale na pivu by vás nenudil, říká Šefčovič | info.cz

INSIDER PODCAST | Slovák Maroš Šefčovič se jako první Evropan už potřetí za sebou stane místopředsedou Evropské komise. Jeho vliv neoslabila ani porážka ve slovenských prezidentských volbách a v létě se tak například ocitl na palubě leteckého speciálu amerického prezidenta Air Force One. „Měl jsem tu možnost být šest hodin v těsné blízkosti amerického prezidenta (Donalda Trumpa) a bavit se s ním, jak vidí Evropu. Dívali jsme se spolu na Fox News, bavili jsme se o destinaci, kam jsme letěli. Do městečka v Louisville, kde jsme otvírali sklad pro zkapalněný plyn,“ říká v novém vydání podcastu Insider.

Trump ještě žádného jiného zahraničního státníka během svého vládnutí na palubu Air Force One nepozval. „Působil jako mimořádně pozorný hostitel, který se vás několikrát zeptá, zda se vám v letadle líbí, zda se vám líbí obsluha, nebo zda si s ním dáte oběd. Je velmi hrdý na to, že je prezidentem USA. Je ho samozřejmě plná místnost,“ dodává Šefčovič. Podle něj je ovšem třeba při setkání s Trumpem vědět, jak se s ním bavit. Na některé oblasti má totiž velmi vyhraněné názory a je velmi důrazný.

„Když se chcete stát americkým prezidentem, měl byste úspěšně absolvovat takzvaný beer test. Zda by s vámi lidi šli na pivo, jestli jste pro ně dostatečně zajímavý. Vzhledem k mojí zkušenosti můžu říct, že (s Trumpem) byste se určitě na pivu nenudili. On by ten test zvládnul a potvrdil to i ve volbách,“ říká eurokomisař. Podle něj je nicméně pravda, že na Evropu má Trump úplně jiné názory než kdokoliv z jeho předchůdců. To ostatně stojí i za zvýšeným napětím v transatlantických vztazích.

„Mojí hlavní misí během těchto rozhovorů bylo, abychom našli formy spolupráce, jež by zabránily nějaké eskalaci, která by mohla vést třeba k uvalení cel na evropská auta. Hledali jsme řešení od zkapalněného plynu po sóju. To zatím vychází a doufám, že tomu tak zůstane,“ dodává Šefčovič.

