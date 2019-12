Na Západě radikální levice dobyla i soudy. Teď budeme svědky invaze v Česku, říká Vondra | info.cz

INSIDER PODCAST | Alexandr Vondra strávil několik posledních let mimo objektivy kamer a z dohledu novinářů. Svoji politickou kariéru přesvědčivě restartoval v letošních volbách do Evropského parlamentu, kdy na kandidátce ODS uspěl i ze zadní pozice. Minulý týden se postaral o rozruch, když se mu v Evropském parlamentu podařilo prosadit rezoluci, v níž europoslanci vyzývají lídry členských států, aby ukončili stěhování zasedání Evropského parlamentu z Bruselu do Štrasburku.

Rezoluci Vondra prosadil v rámci hlasování, kdy unijní zákonodárci vyhlásili v EU stav klimatické nouze. „Je to výraz hysterie a zároveň strašného pokrytectví. Vyhlašují stav nouze a pak všem lidem říkají, co smí a nesmí, ale u sebe nezačnou ani náhodou. Trošku jsem využil situace a předložil jsem pozměňovací návrh, že poslanci chtějí jít příkladem a vyzývají Evropskou radu, aby skončilo věčné stěhování parlamentu z Bruselu do Štrasburku. To má svojí uhlíkovou stopu taky,“ říká Vondra v nejnovějším vydání podcastu Insider.

Europoslanec ODS se v současnosti snaží ve výboru pro životní prostředí, jehož je členem, prosadit studii, která by stanovila uhlíkovou stopu neustálého stěhování unijních institucí. Spojil se kvůli tomu i se svými ideovými oponenty – Zelenými. „Politika je o umění se spojit i s nepřítelem. Už mám domluvenou jejich podporu a tohle dotáhneme do konce. Uhlíková stopa se změří a pro Macrona bude čím dál těžší to odmítat,“ dodává.

Levici ovšem Vondra obecně vnímá jako nebezpečí pro celou Evropskou unii, zejména pak její nejrůznější radikální varianty. „Pochod radikální levice a sociálních inženýrů humanitními institucemi na Západě probíhá dlouho. Dobyli nejen univerzity, ale i soudy. Často jde o instituce, které rozhodují o životech lidí a definují, zda budeme mít svobodu,“ říká s tím, že Česko čeká podobná „invaze“ a příkladem prý může být dění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Pokud chcete vědět, proč se Vondra odstěhoval z Prahy, jak dnes hodnotí redakci Respektu, kterou kdysi zakládal, a jak vidí odchod Británie z Evropské unie či spolupráci některých osobností veřejného života s StB, pusťte si nejnovější díl podcastu Tomáše Jirsy a Michala Půra.

