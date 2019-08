Novináři lidem nerozumí, protože nevyjedou z Prahy. Žijí v jiné sociální realitě, říká Dostál | info.cz

„Nejpozději před první prezidentskou volbou se ukázalo, že se do popředí dostává spor mezi centrem a periferií. Miloš Zeman to pochopil, a ještě si okázale dělá srandu z elity, která přehlíží zbytek země,“ popisuje Dostál. Podobný vývoj se opakoval i při druhé přímé prezidentské volbě, kde sice Jiří Drahoš vyhrál v devíti krajských městech a Zeman jen ve čtyřech, ale nakonec to byl on, kdo přesvědčivě zvítězil.

„Objížděl všechny vesnice, menší města, kam český novinář nedohlédne. Obrovské množství lidí už navíc nevěří tradičním médiím. Všechny deníky podpořily explicitně Karla Schwarzenberga. A ten prohrál, což by se 15 let předtím nestalo,“ vrací se Dostál k prvnímu zvolení Zemana.

Podle Dostála je problém v tom, že centrální redakce všech velkých médií sídlí v Praze. „Lidem se dlouho cpalo, co je pravda a co je morálka a co je správně. Je lepší se v politice pohybovat v rovině zájmu a v rovině perspektivy. Rozumím perspektivě dobře zaopatřeného Pražáka, ale důležitá je i perspektiva člověka z Bruntálu. Oba mají právo, aby nějakým způsobem ten svět četli,“ dodává novinář s tím, že na Zemanově zájmu o periferii není nic pobuřujícího.

Dostál v podcastu Tomáše Jirsy a Michala Půra ovšem nemluvil jen o prezidentské volbě. Dozvíte se mimo jiné, kdo povede ČSSD, kdo může porazit Andreje Babiše, kdo se stane ministrem kultury a kdy můžeme čekat další volby.



Partnerem pořadu je výrobce hodinek Prim