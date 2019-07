Insider: Vadí mi, že protesty nemají pokračování. Babiše se musíme zbavit, říká Ondráčka | info.cz

„Nedostal jsem nominaci na zápas. Vystupoval jsem na třech předchozích. Vykládal bych si to tím, že to byla obměna, která se snažila ukázat i jiné lidí,“ říká v podcastu Insider Tomáše Jirsy a Michala Půra. Šéf české pobočky TI nijak nezakrývá, že ho vyvrcholení několika týdnů demonstrací, z nichž na poslední dorazilo takřka 300.000 lidí, poněkud zklamalo. „V tuto chvíli nemá žádné pokračování, a to mi vadí. Říci, že jsme se teď sešli, teď je léto a v listopadu se sejdeme znova, mi nepřijde jako správná cesta,“ dodává.

Organizátoři podle něj bojují s tím, že jde pouze o protest, jehož náplň je logicky negativní. „Jak tuhle energii přetavit v něco pozitivního, je otázka za milion,“ říká.

Proč Ondráčka odmítl místo ministra vnitra, proč odešel z Rekonstrukce státu a zda cítí zodpovědnost za příchod Andreje Babiše? Pusťte si poslední díl podcastu Insider!