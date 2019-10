Papírové brčko je horší než plastové. Česko třídí, ale dusí nás skládky, říká Jonák | info.cz

INSIDER PODCAST | Petr Jonák začínal jako novinář, který ovšem jako jeden z mála dosáhl výrazných úspěchů v byznysu. Přes Škodu Auto a pár dalších firem doputoval až do Coca-Coly, kde má na starosti vnější vztahy a udržitelnost. Nanejvýš současné téma je jeho zodpovědností i ve Svazu průmyslu, kde je členem představenstva. „Udržitelnost znamená, že by se firmy neměly chovat stylem po nás potopa,“ říká v novém vydání podcastu Insider.

Coca-Cola se v současnost potýká s velkou změnou byznysu vyvolanou snahou snížit dopad na životní prostředí. Hlavním tématem je plast, jehož používání čelí kritice. „Když chci být trochu provokativní, tak říkám, že plast je skvělý, a myslím to vážně. Musí se s ním nicméně umět pracovat poté, co se ten produkt spotřebuje,“ vysvětluje Jonák.

Podle něj jde o bezpečný, lehký a dobře tvarovatelný materiál a zrovna Česko má s jeho recyklací poměrně výrazné úspěchy. „80 procent PET lahví se vysbírá. Skončí ve žlutých kontejnerech. Jsme zemí třídičů. Lidé třídí rádi a naučili se to,“ popisuje šéf vnějších vztahů Coca-Coly.

Problém ovšem Česko má s třídícími linkami, které jsou mizerně vybavené. „To, co nám chybí, je dobrá technická infrastruktura, aby se dařilo dobře recyklovat. Je tady velká skládková lobby. Prosazujeme na svazu (průmyslu), aby se skládkování do roku 2030 zakázalo,“ dodává.

Jonáka mrzí, že pozornost k recyklaci plastů přitáhly zrovna brčka v nápojích. Papírové brčko, které to plastové někde nahradilo, podle něj může přírodě uškodit mnohem více než plastové. „Nejlepší brčko je žádné brčko. Druhé nejlepší brčko je brčko plastové. To, co vidíme na trhu jako papírové brčko, má uvnitř tenoučkou vrstvu plastu, aby se nerozmáčelo. Takové brčko není recyklovatelné a je pro přírodu horší než plastové,“ říká.

Pokud vás zajímá, proč Coca-Cola chutná lépe z plechu než z plastu, proč se plast vozí v kontejnerech do Asie či proč firma koupila českou Tomu, poslechněte si nový podcast Tomáše Jirsy a Michala Půra Insider.