Společnost je totálně zdegenerovaná. Zaslouží si pořádnou krizi, říká Balšínek | info.cz

Se současným stavem společnosti a politiky Balšínek rozhodně není spokojen. Podle něj si Češi nechají hodně líbit, chovají se jako ovce. Příkladem podle něj může být uzavření poloviny pražského Smetanova nábřeží, které je prý ukázkou „totální degenerace společnosti“. „Za Béma by si to nikdo nedovolil,“ říká s tím, že by si společnost „zasloužila pořádnou krizi“, která teď pravděpodobně přichází.

Protikorupční hysterie podle Balšínka totálně paralyzovala chod měst a obcí a důsledkem je i bývalý elitní policista Robert Šlachta, s nímž Echo24 před několika dny přineslo zevrubný rozhovor. „Je to člověk, který si nemyslím, že by byl ze své podstaty zlý. Je to problém toho, že nemá žádnou sociální zdatnost a v podstatě to přiznává. Lidé, kteří nesou takovou obrovskou zodpovědnost, by nějakou sociální zdatnost mít měli,“ míní Balšínek.

Podle něj byli před dvaceti či třiceti lety politici výrazně zdatnější, ale měli i úplně jiný typ zodpovědnosti. „Objevují se jiné typy lidí, kteří nemají co ztratit. Nemají sociální vazby, nemají něco, na čem by jim záleželo a co by viděli jako nějaký svůj středobod, od něhož se odvíjí jejich svět,“ upozorňuje Balšínek.

Pokud vás zajímá, jak se daří nejen webu Echo24, ale i týdeníku Echo, jak silnou Balšínek očekává ekonomickou krizi či proč začal pěstovat vlastní zeleninu, pusťte si podcast Tomáše Jirsy a Michala Půra.