Twitter je extrémně toxický. Ukradli mi digitální život, říká smazaný youtuber Bratříček | info.cz

INSIDER PODCAST | Devětadvacetiletý Ondřej Tesárek v posledních měsících pronikal do veřejného prostoru pod pseudonymem Bratříček. Až do doby, kdy začal parodovat chování uživatelů z facebookové skupiny #Jsmetu, k níž se přihlásil Šimon Pánek z Člověka v tísni. Dobrovolníci ze #Jsmetu si za úkol kladou „vylepšování“ úrovně internetových diskusí, ale také převládá podezření, že hromadně nahlašují a nechávají blokovat uživatele, kteří se jim znelíbí. Bratříček v debatě s Michalem Půrem a Tomášem Jirsou popisuje právě to, jak jeho digitální stopa postupně mizela.