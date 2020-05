Mít ženský tým má v mužském oboru výhody. Spedicí si plním dětský sen, říká Hezinová | info.cz

Do třetího dílu podcastu Podnikatelka přijala pozvání Markéta Hezinová, které se podařilo uspět ve většinově mužském oboru a od nuly vybudovat úspěšnou spediční firmu Madasped. V ní nyní dokonce pracuje s čistě ženským kolektivem. „Ženy mohou být kreativnější a mají vyřídilku. Měli jsme i smíšený kolektiv, ale teď jsme samé holky. Uvidíme, kdy k nám zase nějaký muž přistoupí,“ říká Hezinová. Ženy se podle ní ve spedici neztratí, protože jde o obor, kde je potřeba organizovat a dělat více věcí naráz, k čemuž mají přirozené předpoklady. Proč svou kariéru považuje za splněný sen? V čem spatřuje největší plusy, které dokáže nabídnout svým klientům? A jak se vypořádala s koronavirovou krizí? Poslechněte si celý podcast v úvodu článku.

Ač nepracuje v ženském oboru a naopak se zabývá činností, které dominují spíše muži, považuje Markéta Hezinová svou kariéru v oblasti spedice za svým způsobem splněný sen z dětství. V rozhovoru s Kateřinou Haring vypráví, že nejvíce jí na cestě k vybudování úspěšné spediční firmy Madasped pomohla rodina.

„Podnikají oba rodiče, oba byli mými vzory. Od maminky jsem podědila vize a nadšení, a to bylo vlastně to hlavní, proč jsem začala sama podnikat, a po tátovi schopnost dělat věci krok za krokem a nenechat se odradit,“ říká Hezinová s tím, že sice zamýšlela kariéru v mezinárodních vztazích, které i vystudovala, nicméně nakonec si po vzoru rodičů vybrala seberealizaci v podnikání.

Svou kariéru odstartovala Hezinová v Rakousku, což podle ní bylo víceméně dílem náhody. „Odepsala jsem na inzerát v novinách, udělala výběrové řízení a následně se vypracovala z asistentky dispečera na vedoucí dispečingu. Bylo mi tenkrát devatenáct let a musím zpětně říct, že odvaha a sebevědomí mi nechyběly,“ vzpomíná Hezinová.

Po návratu do Česka to byla opět rodina, kdo jí pomohl se založením vlastní firmy. „Manžel s otcem mi od začátku nejvíce věřili. Manžel mi půjčil peníze na založení firmy, které jsem mu do roka splatila. Otec mi zase poskytl mou první kancelář s velkým dubovým stolem. Na začátku byl vlastně tím nejtěžším na celém podnikání ten stůl,“ glosuje své začátky Hezinová s tím, že i jedny z prvních zakázek byly pro strojní firmu jejího otce.

Za největší přidanou hodnotu své firmy považuje Hezinová intenzivní vztahy se zákazníky. „Víme, kdy mají narozeniny oni i jejich děti, staráme se o to, aby se u nás měli dobře a chápeme jejich potřeby při přepravách. Řešíme i takové drobnosti jako s kým komunikovat přes e-mail a komu volat a nabízíme inovativní řešení,“ vysvětluje Hezinová.

Za výhodu považuje i ryze ženský firemní kolektiv, který je o některých aspektech oboru schopen přemýšlet jinak. „Razíme heslo svobodná firma – vnímáme ji jako živý organismus, kde každá máme své úkoly a odpovědnosti a pak krásně fungujeme jako celek. Nelíbilo by se mi, kdybych byla jen nějaká přísná ředitelka. Nejraději pracuji s lidmi nadšenými jako já, co jsou zodpovědní a pracovití, to je pro mě klíčové,“ konstatuje Hezinová.