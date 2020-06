Podnikatelka nebo Popelka? Když žena něco chce, tak toho dosáhne, říká profesorka Geršlová | info.cz

Do pátého dílu podcastu Podnikatelka zavítala žena, která sice sama nepodniká, ale přibližuje osudy těch, které se do dějin podnikání nesmazatelně zapsaly. „Podnikatelky spojuje odvaha a ochota riskovat. Samozřejmě i chuť pracovat a dát do toho vše. To je u všech stejné, tehdy i dnes. Je to do určité míry i o boji proti společnosti, protože ženy to měly a stále mají v podnikání těžší,“ říká profesorka Jana Geršlová v rozhovoru s Kateřinou Haring. Čím se mohou dnešní podnikatelky inspirovat třeba u Veuve Clicquot, Anny Sacher nebo Marie Bogner? Poslechněte si celý podcast.