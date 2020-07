Podnikatelka se nesmí bát a jít si za svým cílem. Svůj vzor vidím v zrcadle, říká Nešporek | info.cz

Renáta Valerie Nešporek, která byla hostem sedmé epizody podcastu Podnikatelka, je renesanční osobnost. Kromě podnikání má za sebou kariéru jak v akademické sféře, tak v managementu. Pro podnikatelky je podle ní důležité nebát se a jít si za svým. „Každá zkušenost člověka formuje a posunuje dál,“ říká Nešporek. Proč za svůj vzor považuje sama sebe? Co by poradila ženám, které chtějí podnikat? A proč zvažuje i vstup do politiky? Poslechněte si celý podcast.

Podnikání je mimo jiné i o schopnosti skloubit poznatky a zkušenosti z často zcela nesouvisejících oborů a odvětví lidské činnosti. Ukázkovým příkladem je Renáta Valerie Nešporek – podnikatelka, manažerka a svého času i nejmladší prorektorka vysoké školy v Česku. „Jako malá jsem úplně šílela po tom být módní návrhářkou. Za to, že ze mě na první dobrou návrhářka nebyla, může můj táta, který mě nechtěl pustit na oděvní školu do Prostějova, abych na internátu nezvlčila. Jestli mu to vyšlo, to nevím,“ říká s úsměvem Nešporek.

Na plnění dětských snů ale podle ní není nikdy pozdě. Sama se před třemi lety přihlásila ke studiu módního návrhářství a obor s vyznamenáním dokončila. „Začala jsem teď jako fashion manažerka spolupracovat s jednou módní značkou, a to je něco, kde kombinuji management, který umím, a módu, která je mou vášní. Těším se, až zapracuji i na vlastní kolekci,“ líčí Nešporek své plány v módní oblasti.

I k managementu a řízení lidí si dle svých slov nalezla Nešporek cestu už v dětství. Díky svým schopnostem se stala nejen proděkankou pro studium na soukromé univerzitě, kde řešila vše od přijímacího řízení po promoce, ale i vrcholovou manažerkou v oblasti kultury. „Mám takový zvyk, že se ráda obklopuji lidmi, kteří jsou lepší než já,“ komentuje Nešporek svůj přístup k sestavování pracovního týmu.

Se svým týmem byla oceněna jak cenou hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost, tak národní cenou za společenskou odpovědnost, kterou převzala ve Španělském sále Pražského hradu. „Pro mě osobně to bylo dosažení cíle. Důležité je pro mě i to, že si tým uvědomil, že dělá věci skvěle. Byla jsem pyšná na to, že to dokázali a pochopili,“ říká Nešporek k ocenění.

Ženám, které touží stát se podnikatelkami, radí Nešporek hlavně nemít strach a naopak mít odvahu jít si za svým cílem. „Poradila bych jim, aby se na vše připravily, hlavně aby měly zdroje. I když se říká, že peníze jsou až druhé v řadě, tak o ně jde především. Doporučila bych rezervy na pět až šest měsíčních platů, záleží na výdajích. Pokud chci podnikat, je potřeba je mít,“ uvádí Nešporek.

Sama nyní zvažuje vstup do politiky. „Vnímala jsem, co se dělo během krize a je to pro mě možnost, jak bych mohla udělat nějakou změnu pro ženy, zejména v podnikatelském prostředí, což moc bez politického mandátu dělat nelze,“ míní Nešporek.