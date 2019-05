Pravda a láska Petra Holce: Famózní světová hysterie! Zakážou maso i pivo, věští kuřák Kubera | info.cz

Vydrží šéf Senátu Jaroslav Kubera alespoň 25 minut bez cigarety? Rozhodli jsme se to ověřit v praxi a pozvali ho do studia. „Můžu přestat kouřit, kdykoli budu chtít, ale prostě mi to chutná,“ říká náruživý milovník tabáku na úvod podcastu Petra Holce. A nenechává nikoho na pochybách, že mu byrokratický zákaz kouření pořád pije krev – stejně jako všechny další podobné zásahy státu. „Agresory“, kteří ho chtějí o neřest připravit, s nadsázkou sobě vlastní varuje: poznáte svojí medicínu, dojde na maso a pivo a všechno další, co máte rádi!