Za nedůvěru si můžeme sami, za voly jsme všichni, říká předseda sněmovny Vondráček | info.cz

Za to, že lidi poslancům nevěří, si můžeme ve sněmovně sami, přiznává předseda dolní parlamentní komory Radek Vondráček v druhém dílu podcastu Pravda a láska Petra Holce. Lidi mu prý říkají, že z toho, co v noci vidí v televizních přenosech, jsou v šoku. Jak s veřejným míněním zamávalo neblaze proslulé Vondráčkovo vystoupení s kytarou na sněmovním pultu? On sám to dnes bere s nadhledem a říká, že tehdy „hráli dobře“. A navrch na sebe práskne, že ve sněmovně do mikrofonu zpíval i lidovku Holka modrooká i to, kde všude si zahrál a zazpíval. Poslechněte si, co Vondráček prozradil na své kolegy a kolik lidí si ho plete s jeho téměř jmenovcem, komunistou z Donbasu?