Učitelkou jsem chtěla být odmalička. Založením vlastní školy jsem si splnila sen, říká Novotná | info.cz

„S nejlepší kamarádkou jsme si jako malé hrály na učitelky a vždycky jsem měla ráda děti. Na střední jsem šla na pedagogickou školu, kde už jsem se o děti starala a to mi vydrželo a baví mě to dodnes,“ popisuje své tíhnutí k učení dětí Novotná s tím, že s výběrem kariéry ji podporovala maminka, která prý vždy věděla, jakým směrem ji vést, ač sama nebyla učitelka, ale prodavačka.

Po vysoké škole chvíli učila na státní mateřské škole, kde ale neviděla možnost naplňovat své ambice. A tak si v roce 2011 založila vlastní školku. „Měla jsem touhu udělat si to po svém. Byla jsem mladá a nadšená a nic jsem nevnímala jako problém. Samozřejmě jsem spoustu věcí nevěděla, vlastně jsem třeba nevěděla ani to, zda se to může jmenovat mateřská škola. Původně jsem to měla jen jako hlídání dětí, akreditaci pro mateřskou školu jsem získala v roce 2013,“ vzpomíná Novotná.

Během zakládání školky musela navíc zároveň absolvovat i druhou vysokou školu, aby splnila požadavky pro ředitele. „Nebylo to jednoduché a bylo to finančně náročné. Ale má to své opodstatnění,“ říká Novotná.

Školu a školku B-English v Králově Dvoře momentálně navštěvuje zhruba sto deset dětí, v září přibudou dvě nové třídy prvňáčků. Novotná také založila nadační fond pro nadané děti, který za děti ze zhoršených sociálních poměrů hradí část nebo i celé školné.

Novotná vzpomíná i na to, jak složité bylo získat pro celý projekt, který se postupně rozšiřoval, úvěr. „Byla jsem mladá holka a měla společnost s ručením omezeným bez historie. Bance vadilo třeba i to, že jsem měla smlouvy s ministerstvem a krajským úřadem jen na rok, přičemž prodloužení není nárokové. Vlastně to chápu, nakonec mi naštěstí v začátcích mohli pomoci i rodiče,“ říká Novotná.

„Logickou návazností by teď byla střední škola. Ale zatím uvidím, jak bude fungovat kompletní základní škola od první do deváté třídy,“ nastiňuje Novotná plány do budoucna.