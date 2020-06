V posilovně se každý druhý necítí dobře. On-line cvičení boduje i v korporátu, říká zakladatelka Gymbee | info.cz

Čtvrtý díl podcastu Podnikatelka přináší příběh Petry Navrátilové, která založila platformu Gymbee. Ta nabízí on-line lekce cvičení, jógy, meditace i sebeobrany. „Bez cvičení si nedovedu svůj život představit. Cvičila jsem hlavně doma, do fitness center a posiloven jsem se dostala až na vysoké škole a necítila se tam úplně ve své kůži. Což je problém, který se týká až poloviny z nás. Má to i svůj název - gymtimidation,“ vysvětluje Navrátilová motivaci pro vznik úspěšného projektu.

Petra Navrátilová svým způsobem předběhla v Česku dobu. Když před třemi lety spouštěla platformu Gymbee, která dnes nabízí široké spektrum on-line lekcí, cvičil takto doma jen zlomek lidí. V rozhovoru s Kateřinou Haring ve čtvrté epizodě podcastu Podnikatelka Navrátilová vzpomíná na samé začátky svého podnikání a na to, jak nápad na Gymbee vlastně vznikal. Popisuje, jak se ve fitness centrech necítila ve své kůži, ale bez cvičení zároveň nedokázala být. „Cvičila jsem tehdy sama nebo podle videí. Pracovala jsem v korporaci a přitom jsem vždy jsem chtěla zkusit svůj projekt. V té době se navíc hodně mluvilo o start-upech, což mi dodalo optimismu. Měla jsem vše v hlavě, zbývalo jen to rozjet. Měla jsem jasno v tom, že to budou on-line lekce cvičení.“

Prvními diváky on-line lekcí na portálu Gymbee byla ona sama a její kamarádky, od kterých sbírala zpětnou vazbu. I první lektoři byli lidé, s nimiž měla Navrátilová osobní zkušenost. „Nejprve jsme se soustředili na cvičení pro ženy s pár lektory. Teď jich máme asi 15 a další přibývají,“ říká Navrátilová s tím, že spolu s lektory přibývá i odvětví, kterých se lekce týkají. „Já sama měla pokusy o to nějaké lekce vést. Udělala jsem si půlroční kurz lektora jógy, ale zatím jsem natáčela spíš jen takové ranní rozcvičky v posteli“ přiznává Navrátilová. Dodává ale, že už si od spuštění projektu „osahala“ víceméně všechny aspekty jeho fungování.

O potenciálu on-line cvičení a nárůstu jeho popularity svědčí podle Navrátilové i to, že už před koronavirovou karanténou se jí podařilo navázat spolupráci v korporátní sféře, kde jednotlivé firmy Gymbee nabízí jako pracovní benefit. „Zaměstnanci tak mohou cvičit kdykoliv a kdekoliv, kdy mají čas. Zájem je nejvíc o zdravotní cvičení s fyzioterapeuty, ale i o meditace nebo oční jógu,“ popisuje spolupráci Navrátilová.

Celkový zájem o digitální služby podle Navrátilové v době koronaviru narostl a bude dál sílit. Důkazem jsou pro ni noví klienti a nové zakázky, kterých se dle jejich slov minimálně zdvojnásobily. „Díky koronaviru se i navazování nové spolupráce urychlilo. Firmy byly ochotné a schopné řešit vše rychleji, odpadlo lpění na dlouho trvající administrativě. Tenhle trend už tu zůstane,“ nepochybuje Navrátilová.