Pražský voucher je projekt Magistrátu hlavního města Prahy především pro začínající podnikatele s elánem, vizí a nápady. V případě, že dokážete smysluplnost a potenciál vašeho projektu, může vám voucher proplatit podstatnou část nákladů na jeho uskutečnění.

Shrňme si 5 hlavních důvodů, proč si tuto příležitost nenechat proklouznout mezi prsty.

1. Injekce do startu podnikání

Sami víte, že aby se dnes člověk dokázal prosadit v podnikání, musí být neustále o krok před svojí konkurencí. Je třeba stále se zlepšovat, vymýšlet něco nového. Nemyslíme jen produkty vaší firmy, ale také inovace systémů, procesů, zákaznického servisu a dalších věcí. Zkrátka nikdy nekončící proces analýz, měření, diagnostik a testování. Nutnost, která ale rozhodně není za hubičku. A co teprve náklady na to, aby váš zákazník uviděl tohle všechno ve správný okamžik? Reklama, webové prezentace, PR, užitý design…naskakuje to, že? S tímhle vám Pražský voucher umí pomoct. Konkrétně vouchery na inovační projekty a kreativní služby je přesně to, co hledáte!

2. Posunete své schopnosti

Každý podnikatelský úspěch stojí hromadu omylů. Můžete se učit vlastní praxí. Za ješitnost a chyby se však platí. O času ani nemluvě. Vyhněte se tomu a najměte si odborníka, který vás to naučí hned! Třeba v oblasti managementu a řízení firmy. Díky voucheru na koučing a mentoring budete silnější!

autor: Hlavní město Praha

3. Dostanete se na zahraniční trhy

Představte si stáž v Silicon Valley u těch nejinspirativnějších učitelů, kteří vám osobně předají své knowhow, ale i taková účast na nějakém mezinárodním veletrhu a výstavě by vaší firmě dost pomohla, co? Že o něčem podobném nemá smysl uvažovat, protože na to zkrátka nemáte peníze? Podívejte se na vouchery na pobyt v zahraničních inkubátorech a zahraniční veletrhy a výstavy. Budete příjemně překvapeni.

4. Podání žádosti stojí minimum času

Psaní žádostí je pro spoustu z nás doslova noční můrou. Pražský voucher vám veškeré administrativní obtíže při podání ulehčuje, jak to jen jde. Oproti dřívější praxi už budete žádost vyplňovat ve speciální internetové aplikaci. Ta je nastavená tak, aby předcházela zbytečným formálním chybám. Osobně̌ jsou vám připraveni poradit také pracovníci Magistrátu hl. m. Prahy v novém Podnikatelském a inovačním centru hl. m. Prahy ve Škodově paláci. Každý všední den tam pro vás budou k dispozici specialisté vždy pro jeden z voucherů!

5. Peníze získají ti nejlepší

Nemáte důvěru v dotace? Myslíte si, že se v nich podporují pouze nesmyslné nebo snad dokonce předem dané projekty? Nebojte se. Hodnocení podaných žádostí bude zcela transparentní a pomohou ho zajistit externí hodnotitelé se specializací v daných oborech. Můžete se proto spolehnout, že peníze dostanou opravdu jen ty nejlepší nápady a nejkvalitnějšími projekty. Pokud vás zajímá, jak takový hodnotící proces vypadá, podívejte se třeba sem.

autor: Hlavní město Praha

Všechny informace k voucherům samozřejmě naleznete na webu Pražského voucheru.