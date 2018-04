Babiš pro INFO.CZ: Čižinského na primátora nepodpořím, bylo to vytržené z kontextu

Kdo vystřídá na podzim Adrianu Krnáčovou na postu pražské primátorky? V médiích se objevuje řada jmen, a přestože se nominace na pražskou kandidátku hnutí ANO uzavřely už toto pondělí, šancemi kandidátů by mohl ještě zamíchat předseda Andrej Babiš. Jak a v čí prospěch? To lze jen tipovat. Podle informací Deníku se měl podpory dočkat poněkud překvapivě lidovecký starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Jenže ten o to nestojí a Babiš sám tuto možnost na dotaz INFO.CZ posléze vyvrátil.

Pražský Deník ve svém textu popisuje, jak Babiš hledal kandidáta do čela metropole v soukromé sféře, kde ovšem neuspěl. „Asi tedy podpořím Jana Čižinského,“ citoval list premiéra v demisi a šéfa hnutí ANO, který by překvapivým manévrem odstavil od funkce vlastní lidi.

Odchod Krnáčové: Pražská primátorka potvrdila, že mandát obhajovat nebude, končí v politice

Skutečnost ovšem tak dramatická není. „Pana Čižinského nepodpořím, tvrzení bylo vytrhnuté z kontextu. Kandidátku navrhuje pražská organizace,“ upřesnil pro INFO.CZ Andrej Babiš. Ke spornému výroku pro Deník se mezitím stačil vyjádřit i samotný Čižinský.

„My v žádném případě nestojíme o polibek smrti ze strany Andreje Babiše. My sbíráme podporu po ulicích od lidí, máme transparentní účet od drobných dárců. Rozhodně nestojíme o to, aby nás podporoval nějaký miliardář, který je v současné době premiérem a skládá s extremisty vládu,“ uvedl Čižinský pro web Echo24.cz. Současnému starostovi Prahy 7, který se v Praze snaží prorazit s iniciativou Praha 7 sobě, vadí Babišův styl politiky a opírání se o podporu komunistů a jiných extremistických stran.

Nominaci do stranických primárek v ANO získali čtyři politici. O čelo kandidátky v Praze se chce ucházet Patrik Nacher, Eva Kislingerová, Libor Hadrava a Karel Grabein Procházka.

Adriana Krnáčová, která současný post obhajovat nehodlá, podporuje jako svého nástupce údajně Nachera. „Je důležité mít podporu stávajícího primátora, důležitá je spolupráce a také, aby se předešlo nějakým vnitřním diskuzím nebo sporům. Podpora od paní Krnáčové může vést k vytvoření silnějšího týmu schopného odolat všem vyzyvatelům, které tady v Praze očekávám,“ uvedl v rozhovoru Nacher.

Krnáčová shodou okolností nevzešla v roce 2014 z nominace pražské stranické organizace, ale do čela kandidátky ji přivedl sám Babiš. Podobná situace by se mohla opakovat i nyní. „Bylo by dobré poučit se z vývoje před minulými volbami, který pak ovlivnil chod zastupitelského klubu a v jistou chvíli vedl k jeho rozkolu. Předseda má tu možnost – zda ji využije nevím, nebudu mu posílat vzkazy. Ale máme nějakou zkušenost a vidím to tak, že na témže místě jen o čtyři roky později by se situace neměla opakovat,“ uvedl k tomu Nacher v rozhovoru pro Respekt.

Šéf ANO s nabídkou oslovil mimo jiné ministra obrany Martina Stropnického, ředitele Zoo Miroslava Bobka i odcházejícího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Všichni jej ale odmítli a Babiš zatím odmítá specifikovat, koho by ve vedení Prahy rád viděl. Ke jménům a k údajné podpoře Nachera se nevyjádřil ani na dotaz INFO.CZ.

Ze čtyř známých kandidátů, kteří se o první místo na pražské kandidátce utkají 19. a 21. dubna, se všichni v posledních letech pohybují v pražské komunální politice. Patrik Nacher je nestraník, který se do pražského zastupitelstva v roce 2014 i na podzim do Sněmovny dostal na kandidátce ANO. Nestraničkou za ANO je také ekonomka a profesorka Vysoké školy ekonomické Eva Kislingerová, která nyní působí jako náměstkyně primátorky pro finance. Člen ANO Libor Hadrava je radním pro bezpečnost. Současným zastupitelem je i straník Karel Grabein Procházka, který je předsedou majetkové komise.