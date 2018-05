Bourání Libeňáku? Neuvěřitelné barbarství! Číňané by ho už stihli postavit dvakrát, říká architekt

Prahou aktuálně hýbe spor o zbourání Libeňského mostu. Vy jste radikálně proti. Proč?

Jasně že se nesmí zbourat! A to říkám já, velký příznivec bourání. Především jde o jediný kubistický most na světě a zbourat ho by bylo neuvěřitelné barbarství! Nemůžu si pomoct, ale pro mě je na úrovni Karlova mostu, jenž je taky neustále ve stejně dezolátním stavu, ale určitě se nezbourá. Jde o slušnost, o kulturu. Kubismus je naše zlato. Máme nejvíc kubistických staveb na světě. A o ně musíme pečovat stejně jako o Karlštejn – tedy pokud se chceme považovat za kulturní národ. Navíc Libeňskému mostu letos bude devadesát let! Proč z toho neudělat strategickou zakázku vlády ke stému výročí vzniku Československa? Sice mě štve, že najednou jsem v jednom šiku s aktivisty, ale to, sakra, nedokážeme opravit jeden most, který by Číňané za stejnou dobu stihli postavit dvakrát, a ještě z něj pořídit kopie?! Tahle kauza ukazuje, jak nejsme schopni spravovat své životy, natož naše město. Takže říkám: „Pojďme semknout národ jako při Národním divadle a most zachránit!“

Infografika dne: Libeňský mostautor: Info.cz

Proč vás štve, že jste v jednom šiku s aktivisty?

Hlavně ať se staví! Jako mladej jsem taky protestoval. Praha se ale umrtvila. Nic se tady neděje! Chudneme! A ovládají nás levičácké nálady. Aktivisté a populisté generují nové a nové regulace. Problémem Prahy je, že je to řídké město. Proto je strašně drahá na údržbu. Stojí za tím levičáci a jejich letitý boj proti developerům a strach z čehokoli nového – proto se tady nestaví. Oni tím přitom paradoxně ochuzují své voliče, kteří si prostě nemají šanci koupit byt za rozumných, dostupných podmínek. Ty, kteří prostředky mají, to netrápí. Místo toho, abychom všichni šli dopředu a bohatli, vracíme se k představě rovnostářství. Vyvolali jsme si stav regulací, kdy není možné nic. Nemůžete stavět uvnitř brownfieldů, tedy na lokalitách, které v podstatě ekologicky zatěžují město. Praha se zbytečně roztahuje do krajiny.

