Břevnovský klášter zažije po letech velkou ceremonii. Do opatského úřadu bude uveden Prokop Siostrzonek

Po 70 letech zažije v neděli břevnovský klášter v Praze opatskou benedikci, tedy uvedení do opatského úřadu. Čestný titul arciopat dostane při tomto požehnání Prokop Siostrzonek, který dosud byl převorem kláštera v Břevnově. Siostrzonek získal titul arciopat jako druhý v pořadí v novodobé historii po svém předchůdci Anastázi Opaskovi. Uvádí to na svém webu Česká biskupská konference. Benedikce by se v Břevnově měli zúčastnit všichni biskupové, hlavním celebrantem bohoslužby bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.